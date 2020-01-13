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總統大選落幕 提點子13日起恢復服務

最新更新：2020/01/13 16:36

（中央社記者潘姿羽台北13日電）隨著總統大選結束，國發會今天宣布，公共政策網路參與平台當中的「提點子」服務1月13日起重磅回歸，民眾若有任何好點子，均可以至平台上提案。

國發會公共政策網路參與平台是民眾參與公共議題的熱門管道，其中「提點子」服務，可讓民眾自行針對關注的政策或議題提案，只要60天內取得5000份附議數，便算成案，主管機關對於成案提議，須在2個月內回應參採情形。

不過據公共政策網路參與實施要點，全國性選舉期間，於投票日前60日暫停提議及附議，也因此，國發會去年中便預告，因應2020年總統大選選舉於1月11日投票，公共政策網路參與平台將於2019年11月12日至2020年1月11日暫停「提點子」提議及附議，並在2020年1月13日恢復服務。

國發會今天於臉書粉絲團宣布，選舉結束，「提點子」也回歸了，於1月13日恢復服務，同時調整服務設計，讓操作更便捷。

國發會也說，提點子服務可集結群眾智慧，目前成案議題參採或部分參採的比率達46%，而公共政策網路參與平台整體滿意度達85.9%，歡迎民眾持續參與更多公共政策。（編輯：黃國倫）1090113

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