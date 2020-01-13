蔡總統高票連任 韓媒：選民反中情結是最大因素

（中央社記者姜遠珍首爾13日專電）南韓「東亞日報」評論委員具滋龍今天在「橫說豎說」專欄評析台灣總統大選，認為總統蔡英文以台灣史上最高得票勝選，「同感香港，反感中國」是最大因素。

曾經擔任過「東亞日報」駐北京特派員、也曾專程前往台灣採訪過總統大選的具滋龍在文中指出，蔡總統領導的民進黨於2018年11月地方選舉中，丟掉民進黨執政長達20年的高雄市，輸給高舉「兩岸交流」旗幟的國民黨籍的韓國瑜。在地方大選慘敗後，她立即卸下民進黨主席的職務。

專文指出，令人記憶猶新的是，距當時不到兩年，蔡總統如今卻以壓倒性的得票勝選，她兩次當選總統和2018地方選舉失敗，最大的原因都是「中國因素」。

具滋龍分析，蔡政府在推動包括廢核電等以理念為最優先考量的政策，加上中國採取限制陸客赴台旅遊等措施，也讓去年年初蔡總統的支持率一度跌至谷底。

但是，這次總統選舉結果，蔡總統以台灣史上最高得票、領先對手將近20個百分點的佳績當選，「同感香港，反感中國」是最大因素。

去年香港反送中示威讓台灣民眾看清中國「一國兩制」的真面目，使得台灣選民遠離親中派的在野黨候選人韓國瑜。

專文指出，台灣反中情結是中國咎由自取，台灣人「去中國化」的意識也更趨明顯，這次大選期間，身在海外的台灣留學生大舉返鄉投票，展現出「憤怒的青年」決心。（編輯：韋樞）1090113