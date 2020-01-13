穩住政務助攻大選 蘇貞昌就任週年獲留任

（中央社記者顧荃台北13日電）行政院長蘇貞昌今天獲總統蔡英文約見慰留，續任閣揆，剛好是蘇內閣就任滿週年。過去一年，蘇貞昌協助穩住內閣，做出有感政績，在這次選戰中，更自創「撞球桿輔選法」，為綠營立委輔選，堪稱綠營最佳助攻手。

民進黨在2018年底的九合一選舉大敗後，蘇貞昌臨危受命，相隔13年後回鍋擔起閣揆重任，首要之務就是穩住情勢，找回民進黨支持者，協助蔡總統連任；如今大選結果出爐，蘇貞昌這一年來的執政與宣傳績效，功不可沒。

「政府守住了非洲豬瘟，大家現在才有魯肉飯吃！」拿著撞球桿充當教學棒，指著大螢幕上的疫情地圖，選前蘇貞昌在各個造勢場上，賣力述說著蔡政府政績。

這套「撞球桿簡報法」是蘇貞昌自創的輔選秘訣，把政績做成簡報在造勢場合推銷，回頭用手比劃重點，覺得比不清楚，簡報筆的光點又太小，靈機一動，發現撞球桿是最佳尺寸，也成為本次選戰蘇貞昌助選的標準配備。

蘇貞昌輔選能量強，說明政策不僅會幫畫重點，也善用庶民語言，深入淺出喚起選民支持，還有人對立委候選人說「蘇院長講的你照講就好了，比較容易懂」，綠營區域立委候選人爭相邀請站台。

除了在台上主打「有政府會做事」的政績牌，台下的蘇貞昌也一一為蔡政府化解政治危機。

蘇貞昌幕僚透露，九合一選後民進黨內部檢討，推動同性婚姻合法化的爭議，被視為敗選主因之一，但在蘇貞昌主導下不僅完成立法，甚至翻轉情勢，成為總統選戰氣勢的轉捩點。

面對立法過程中黨內的眾多雜音，蘇貞昌與政院高層親自與黨籍立委多次溝通固票。幕僚說，許多人企圖說服蘇貞昌讓法案用語更加保守或退讓，但蘇貞昌相當堅持，認為沒有退讓的空間，甚至私下對幕僚說，「人家追求結婚一輩子，再退有什麼顏面面對人家」。

立法技術上，更府院聯手。在總統府副秘書長劉建忻「靈光乍現」，和政院幕僚討論出奇招，將法案名稱定為中性的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，避免法案名稱傾向任何一方；且草案一直壓到行政院會討論的前一天才從法務部送到行政院，半天內迅速走完流程，全程保密，避免內容提前走漏，引發反同或挺同陣營爭論施壓。

在立院三讀同婚法案前夕，蘇貞昌再度親自與所有黨籍立委當面溝通，並在臉書發表文章，強調同婚法案的歷史意義，必須堅持進步的價值，呼籲黨內支持婚姻平權，被網友譽為「台版人權宣言」。

蘇貞昌力挺同婚法案，彰顯了民進黨理想性的一面，冒著丟掉選票的風險，守住這個雖進步、卻不是絕對多數的價值。法案過關後，引發國際媒體高度關注，民進黨氣勢反轉，蔡總統在年輕族群的支持度瞬間大幅飆高，尤其40歲以下支持度大幅領先對手韓國瑜。

善用新媒體的蘇貞昌更是民進黨再次執政以來，最懂宣傳與信任幕僚創意的行政院長，團隊熟悉社群與新聞發布的操作，更長於政策包裝，製作成政績宣傳影片，成功吸引民眾目光。

在網路假訊息層出不窮的時代，蘇貞昌上任後帶起快速說明與澄清的作風，要求各部會澄清訊息先有圖卡，兩段重點文字先提供給媒體以搶占時效，不用等層層審核的新聞稿；大選政策攻防時，面對對手的質疑也迅速還擊，如政見發表會尚未結束，觀光局已澄清國民黨總統候選人韓國瑜對觀光客人數的質疑。

上任一年來，蘇貞昌秉持著一貫「衝衝衝」的風格，協助執政黨穩住政務、挺過大選。總統蔡英文今晚已批示：「蘇院長政績卓著，展現施政效能，當繼續領導行政團隊，以面對各項內外挑戰，爰予慰留。」（編輯：黃國倫）1090113