布拉格棄北京 與台北簽署協議締結為姊妹市

（中央社布拉格13日綜合外電報導）捷克首都布拉格與台北市今天簽署協議，締結為姊妹市。布拉格3個月前才取消與北京的姊妹市關係，此舉顯然打臉中國。

布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）與台北市長柯文哲簽署協議後表示，這項姊妹市關係對雙方都「最為有利」，因為雙方「擁有共同民主價值，而且尊重基本人權和文化自由」。

柯文哲則告訴法新社：「布拉格可以自己選擇與世界各個城市結為姊妹市，我想北京也應該讓布拉格有選擇的權利。」

儘管捷克總統齊曼（Milos Zeman）呼籲強化中國與捷克間的關係，賀瑞普的做法再度引發布拉格與北京之間的爭議，此事已影響兩國關係。

海盜黨（Pirate Party）籍的賀瑞普昨天在德國週日世界報發表評論批評，中國「滿腔憤恨」，並試圖左右捷克的輿論。

現年38歲的賀瑞普自2018年11月擔任布拉格市長至今，他在這篇文章中說明他領導的市府去年10月取消與北京姊妹市協議的決定。

兩市締結為姊妹市的協議是在2016年敲定，不過賀瑞普領導的市府不接受協議中受爭議的「一個中國」政策條款，最後解除姊妹市關係。

法新社報導，賀瑞普在文章中指出，他不能簽署一份迫使布拉格「宣告反對台灣與西藏獨立」的協議。

賀瑞普說，他並未提倡與中國斷交或切斷與中國的經濟關係，但他呼籲歐洲民主國家該認真思考，是否應與「這樣一個危險且不可靠的夥伴」建立密切關係。（譯者：林治平）1090113