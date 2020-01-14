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蔡總統：長照2.0持續升級 提供更周全照顧

最新更新：2020/01/14 14:36
總統蔡英文（前右）14日在總統府接見第27屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人，肯定得獎志工長期熱心公益的無私奉獻。中央社記者鄭傑文攝　109年1月14日
總統蔡英文（前右）14日在總統府接見第27屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人，肯定得獎志工長期熱心公益的無私奉獻。中央社記者鄭傑文攝　109年1月14日

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天接見第27屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人，肯定獲獎者長期熱心公益的無私奉獻。她說，政府積極落實長照政策，未來要讓長照2.0持續升級，提供長輩更周全照顧。

蔡總統致詞時首先歡迎得獎人來到總統府，她說，今天在場的得獎志工都有14年以上的年資，在不同領域積極貢獻，她要向得獎人表達最高的敬意。

蔡總統逐一表揚得獎者事蹟。其中，86歲的劉林招花有「超級阿嬤」的封號，是科學工藝博物館的傑出志工；今天無法到場的林溪山則是這一屆服務時數最高的志工，高達3萬3000多小時，非常厲害。她感謝得獎人貢獻自身時間跟專業來服務台灣社會，非常令人敬佩。

她提到，台灣已經進入「高齡社會」，這3年多來，政府積極落實長照政策，未來也要讓長照2.0持續升級，提供長輩更周全的照顧。同時，要繼續打造更綿密的社會安全網，「有志工的幫忙，相信我們的社會救助和福利服務也會更加完善」。

蔡總統強調，有政府的政策還不夠，未來，還需要大家幫忙，一起把資源發揮到最大。（編輯：郭萍英）1090114

總統蔡英文（右）14日在總統府接見第27屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人，蔡總統致詞表示，政府積極落實長照政策，未來也要讓長照2.0持續升級，提供長輩更周全的照顧。中央社記者鄭傑文攝　109年1月14日
總統蔡英文（右）14日在總統府接見第27屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人，蔡總統致詞表示，政府積極落實長照政策，未來也要讓長照2.0持續升級，提供長輩更周全的照顧。中央社記者鄭傑文攝　109年1月14日
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