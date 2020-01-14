國民黨掀改革聲 金門縣長籲朱立倫承擔重責大任

國民黨在2020總統和立委選舉大敗，金門縣長楊鎮浯（圖）14日表示，呼籲朱立倫承擔黨主席重責大任，包括以蔣萬安等人在內的青壯世代為軸心重建國民黨。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年1月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）中國國民黨籍金門縣長楊鎮浯今天呼籲朱立倫承擔黨主席重責大任，包括以蔣萬安等人在內的青壯世代為軸心重建國民黨，同時呼籲朱立倫提出以台灣人為主體的新兩岸論述。

國民黨在這次總統和立委選舉大敗，楊鎮浯今天受訪表示，國民黨的下一步，攸關的不只是國民黨的存亡，更是台灣能否有一個理性的制衡力量。他表示，選後看到黨內的紛紛擾擾，很擔心國民黨就此迷失了方向。

楊鎮浯認為，此時的國民黨，需要的不是一根浮木，而是一根頂樑柱，面對當前黨的紛亂，他提出3點建議。首先，楊鎮浯請朱立倫出來擔任國民黨黨主席。楊鎮浯說，綜觀黨內，要找一個可以帶領國民黨暫時渡過危機的人才不少，但要找一個能讓黨邁向下一個世代的領導人卻不多。

楊鎮浯說，朱立倫的國際觀足以讓國民黨與美方重建互信，他的政治特性，可讓國民黨邁向本土化，承上啟下的政治經歷，能作為黨內年輕世代與大老派系的橋樑；朱立倫是當前最合適的人選，應該為國民黨、為台灣的長遠發展，再承擔一次。

其次，楊鎮浯呼籲朱立倫以國民黨青壯派為核心，重建國民黨。楊鎮浯說，其實國民黨的青壯世代才是最強壯的世代，也是最理解台灣各世代想法的一群，「因為我們早已習慣單兵作戰，我們早已深入民間，理解各年齡層的需求與期待」。

楊鎮浯認為，未來的黨主席必須包含以蔣萬安、江啟臣、李彥秀、柯志恩、林麗蟬等黨內青壯世代為軸心，重新打造一個年輕化、優質化、有希望、有戰力的國民黨。

第三，楊鎮浯表示，兩岸關係是台灣無法規避且需嚴肅以對的課題，朱立倫應提出以台灣人為主體的新兩岸論述，以台灣整體發展為主體，從「政治主權性」、「經濟發展性」、「民主延續性」、「兩岸和平性」和「世代團結性」等面向構築。

楊鎮浯說，身為國民黨一分子，值此關鍵時刻提出以上期待與呼籲，希望朱立倫能勇於承擔，重拾民眾對國民黨的信心，才有機會繼續往前走。（編輯：黃世雅）1090114