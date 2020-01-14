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黑鷹將士殉職全國降半旗 蘇揆取消出席政院尾牙

最新更新：2020/01/14 22:06
行政院年終感恩餐會14日晚間在新莊典華飯店舉行，由行政院秘書長李孟諺代表向政院人員表達感謝。中央社記者侯姿瑩攝 109年1月14日
行政院年終感恩餐會14日晚間在新莊典華飯店舉行，由行政院秘書長李孟諺代表向政院人員表達感謝。中央社記者侯姿瑩攝 109年1月14日

（中央社記者侯姿瑩新北14日電）參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職，今天舉行公奠儀式，行政院也宣布全國下半旗以表哀悼。行政院長蘇貞昌原訂今晚出席政院年終感恩餐會也因此取消，由秘書長李孟諺代表出席。

行政院年終感恩餐會今晚在新莊典華飯店舉行。蘇貞昌、行政院副院長陳其邁因為考量今天的國內氛圍，取消原定出席餐會的行程，由李孟諺代為出席，向政院人員表達感謝。

李孟諺致詞時表示，原本院長、副院長要出席跟大家一起聚餐，表達感謝，但非常遺憾1月初發生黑鷹失事，今天舉行告別式、全國也降半旗；不過，一個月多月前就訂好的餐會無法再更改，所以今天改由他與幾位政務委員、政院副秘書長等人一同出席，原定表演活動也取消。

他說，雖然餐會形式有些變動，但要向政院人員表達感謝的心意不變，仍要感謝大家的辛勞，在過去一年繳出不錯的成績單，包括台商回流、非洲豬瘟防治、減稅等。

他表示，新的一年希望大家繼續一起同心協力、為國家努力；也預祝大家農曆新年快樂。（編輯：黃國倫）1090114

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