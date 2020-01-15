蔡總統高票連任 美智庫：中國銳實力踢到鐵板

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）美國智庫外交關係協會專家格蘭奇克指出，中國運用假訊息、影響媒體等手段意圖干預台灣大選，反而替總統蔡英文催出更多選票，彰顯「銳實力」被揭露後將遭遇「銳回應」。

蔡總統11日以817萬票勝選，創下1996年總統直選以來最高票紀錄。外交關係協會（CFR）官網13日刊登東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）專文，分析蔡總統高票連任背後因素。

格蘭奇克表示，蔡總統嚴謹，選戰訴求前後一致，沒有重大醜聞纏身，是實力堅強的候選人。相較之下，代表國民黨出征的韓國瑜苦於說明政策，又在選戰末期身陷多起醜聞，不利自身選情。

台灣經濟在蔡總統主政下表現相對良好也是重要因素。文章指出，台灣經濟雖面臨諸多長遠挑戰，近年經濟表現仍拉抬蔡總統選情，特別是在韓國瑜欠缺明確經濟計畫與團隊的情況下。

但格蘭奇克認為，這場大選最值得探究之處，在於分析候選人如何運用中國，以及中國意圖影響台灣大選等行為如何幫助蔡總統連任。

他寫道，去年6月香港爆發「反送中」抗爭，蔡總統陣營把握韓國瑜主張拉近兩岸關係、台灣選民擔心香港局面日後恐在台重現的心理，攻擊韓國瑜與北京走得太近。韓國瑜未實質回應，隨著香港反政府示威蔓延，韓國瑜與中國的關係成為競選一大包袱。

文章指出，中國積極影響台灣大選，明顯希望韓國瑜當選。台灣的親中媒體配合中國政府指示，刊載對韓國瑜有利的宣傳性質報導，大選前臉書（Facebook）文章和YouTube影片也充斥假訊息，但這些手段似乎產生反效果。

格蘭奇克表示，台灣人愈來愈精明，逐漸培養辨識假訊息與政治宣傳的能力，也充分了解親中媒體的政治立場，在他們閱讀或觀看特定媒體報導時發揮作用。因此，中國假訊息與其他影響手段用過頭，最後可能促使更多台灣選民將票投給蔡總統與民進黨。

面對假訊息威脅，政府制定更嚴格的法律防堵，並與臉書等業者合作。格蘭奇克提到，蔡總統抨擊中國企圖影響台灣選舉，對北京處理香港抗爭與在台散播假訊息採取強硬立場，可能也為自己與民進黨爭取到更多選票。

格蘭奇克文末寫道，中國正在建立主管國際媒體與資訊事務的機關，但這不代表北京能成功控制其他國家資訊，促使他國支持中國的政策目標。台灣常被視為北京未來如何運用媒體與資訊影響他國的指標，這場大選展現中國的媒體與資訊戰略經常失敗。（編輯：高照芬）1090115