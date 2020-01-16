金鼠迎春 外交部新春賀歲短片呈現亮點成果

（中央社記者范正祥台北16日電）農曆新年將至，外交部今天發表今年的新春賀歲短片「金鼠迎春」，短片採用饒舌歌曲音樂影帶的形式製作，由外交部年輕同仁擔綱演出，在歌詞中呈現近年來外交工作亮點成果。

外交部新春賀歲短片今天起上掛在外交部YouTube頻道及臉書、IG等社群網站，供民眾點閱觀賞。

外交部發言人歐江安表示，新春賀歲短片裡入鏡的參演者不是演員、不是歌手，都是外交部年輕的基層同仁，平常最辛苦的一群同仁，也是外交工作真正主角。

賀歲短片參演單位包括亞東太平洋司、亞西及非洲司、歐洲司、拉丁美洲及加勒比海司、非政府組織國際事務會及秘書處，自行創作填詞及編舞，搭配各轄區國家的文化特色的服裝與道具，並融入春節除舊布新、互贈伴手禮等台灣習俗，展現新一代外交人員的青春活力與幽默，向國人祝福鼠年好運亨通、萬事吉祥如意。

短片內容呈現近年來外交工作亮點成果，題材包括新南向政策、青年度假打工、免試申換駕照、國際人道援助、協助非政府組織與國際接軌、接待外賓等面向。

外交部表示，自民國98年起每年在春節前推出賀歲短片，去年首度由基層同仁接力串連演出，向國人介紹外交工作的內涵。今年延續由外交部年輕同仁擔綱演出，藉由活潑、有創意的饒舌歌曲短片，向國人分享外交成果的喜悅。（編輯：郭萍英）1090116