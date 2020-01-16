蘇貞昌：選舉結果證明進步價值可勇敢堅持

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）行政院長蘇貞昌回鍋擔任閣揆滿一年，他今天表示，感謝民進黨立委在推動婚姻平權上沒有退縮，儘管這次選舉過程中，有不同陣營候選人操作反同議題，但選舉結果證明，進步價值是可以勇敢堅持的。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在行政院會會後記者會表示，行政院原訂舉行年終記者會，但因中央政府總預算案尚待立法院通過，加上下週就是農曆春節，時間過於緊湊，所以決定取消年終記者會，並以蘇揆就任一週年報告替代。

針對就任一週年，蘇貞昌今天在行政院院會中提出4大重點提示。首先，11日的總統、立委大選，總統蔡英文以817萬票的歷史紀錄連任，這樣的選舉結果，不只是因為蔡總統捍衛台灣主權、守護民主，也代表這3年半來總統的施政、行政團隊的努力，獲得人民支持與肯定。

他說，感謝立法院朝野各黨團立委，過去一年在國會通過許多福國利民、讓國家繼續進步的重大法案，特別感謝民進黨團立委在推動婚姻平權上，和行政院一起努力，沒有退縮、堅持對人權的保障。儘管這次選舉過程中，有不同陣營候選人以反同議題進行政治操作，但選舉結果證明，「進步價值是可以勇敢堅持的」。

蘇貞昌並感謝前任行政院長林全、賴清德為多項施政打下基礎；在過去一年間，行政院一共核定重大計畫255件，超過百億元的就有40件以上。他也感謝理念相近的民主國家對台灣的支持與協助，其中，美國的協助包括通過友台法案、軍售案、共同打擊錯假訊息等。

第二，蘇貞昌說，最要感謝的是行政首長與工作伙伴。「今天是我上任第367天」，就任初期，他就曾勉勵大家「成績是一切，人民有感才是王道」；過去一年來，政院針對造成人民困擾的議題迅速提出解決辦法，例如洗錢防制造成銀行擾民、老車限期汰換、傳統機車行生存與轉型、漁工適用勞基法、中小企業貸款不易等。

他指出，不論是拚經濟、拚治安或像山林解禁這樣的議題，政府都審時度勢，提出整套制度並集合團隊力量共同推動；就像「守住非洲豬瘟」，讓民眾有豬肉可吃，這是他到任何場合宣講時，「人民最有感的一件事」。現在政府各部會也善用新媒體，主動跟社會溝通，讓人民知道「有政府，會做事」。

第三，蘇貞昌表示，選後的第一個上班日，他就向蔡總統提出內閣總辭，總統在當晚批示，要他繼續領導行政團隊；他隨後也批示，所有內閣成員予以留任。

他說，立法院這屆期未能通過的重大法案，各部會要重新盤點，蔡總統所提出下一階段政見，國發會需要綜整羅列，切實管考執行情形。

第四，他表示，這次選舉有很多年輕人從世界各國趕回來投票，年輕人非常關心國家的未來。新的一年，他要求內閣團隊成員務必全力以赴，快速反映民意、施政要有感，並再次強調，政策跟團隊是隨時檢討、隨時調整。（編輯：林興盟）1090116