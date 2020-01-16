改革國民黨 青年團將舉行兩岸路線大辯論

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨2020總統立委大敗，黨內檢討聲浪四起，其中調整兩岸路線也被視為刻不容緩。國民黨青年團長田方倫今天表示，青年團願意承擔責任，規劃舉辦青年論壇凝聚共識，再進行國民黨兩岸路線大辯論。

國民黨中央在敗選檢討報告提到，國民黨一中各表、九二共識的兩岸論述，未能根據形勢變化調整腳步，缺乏更為積極的政策論述與跟上時代潮流的新詮釋，在當下的時空背景難獲選民認同國民黨路線，以致在選戰中失去話語權。

國民黨青年團團長田方倫表示，去年他在黨代表大會上就提出黨內要進行兩岸路線大辯論，形式和細節可以討論，應提出可以被年輕人、新世代主流民意接受的兩岸論述。

田方倫說，他不能代表所有的藍營年輕人，因此一定要在黨內進行路線辯論，若辯論結果還是九二共識，大家就一起承擔，但若不要，就要找到新的論述，由青年達成共識後，再想辦法讓黨中央接受。

國民黨青年部主任蕭敬嚴表示，他也在規劃邀集黨內青年世代的民代、政治幕僚等進行閉門會議，盼能對於國民黨改革方向達成共識，提出一個類似青年世代革新白皮書。

蕭敬嚴說，現階段最重要的就是青年世代要放下對彼此的成見，團結在一起，才可能由下而上進行改革，否則永遠都是敗在不團結，改革也淪為口號。

蕭敬嚴說，若加入改革的年輕民代、助理的人數夠多，自然就會形成力量，讓黨高層無法忽視。（編輯：紀淑芳）1090116