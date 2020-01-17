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美法加軍艦通過台海
美國近期多次出動軍艦通過台灣海峽，美國國防部5月公布新的印太戰略，強調美國將在區內繼續進行航行自由作業。法國軍艦4月初航經台海，歐洲國家艦艇航行到這個海域非常罕見；加拿大皇家海軍6月中也首次派軍艦通過，9月10日再次穿越台海。
美法加軍艦通過台海
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美法加軍艦通過台海1/22

國防部證實 美軍艦航經台灣海峽

最新更新：2020/01/17 11:06
美軍提康德羅加級導向飛彈巡洋艦希羅號16日航經台灣海峽，美方證實這項行動，但未說明細節。（圖取自美國海軍網頁www.navy.mil）
美軍提康德羅加級導向飛彈巡洋艦希羅號16日航經台灣海峽，美方證實這項行動，但未說明細節。（圖取自美國海軍網頁www.navy.mil）

（中央社台北17日電）總統蔡英文不到一週前才以壓倒性票數贏得連任。國防部今天表示，一艘美國軍艦昨天航經台灣海峽；美方也已證實這項行動，但未說明細節。

路透社報導，國防部在簡短聲明中表示，這艘軍艦在這片敏感水域向北航行，軍方全程監控，並指這是一次尋常任務，人民可以放心。

報導提到，對中國來說，台灣是最敏感的領土及外交議題，北京當局從未排除使用武力控制台灣，狹窄的台灣海峽分隔兩地，經常是雙方緊繃關係的源頭。

中國自製的航空母艦「山東艦」在台灣的總統選舉於1月11日舉行前，兩度航行於台灣海峽，台灣譴責此舉企圖威嚇。

美國海軍表示，提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦希羅號（USS Shiloh）已完成航經台灣海峽的行動，此外未說明更多細節。

過去兩年來，美國不時會在台灣海峽執行任務。

美國與台灣沒有正式外交關係，但承諾協助台灣自我防衛，也是台灣武器設備的最大來源國。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090117

美艦航經台海 美軍：依國際法航行

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）在台灣總統大選落幕不到一週，美國海軍軍艦16日航經台灣海峽，美軍第七艦隊表示，這項行動展現美國致力於自由開放印太區域，美軍將繼續在國際法允許的任何地方航行。

中華民國國防部指出，美軍一艘作戰艦16日自西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。美艦經台灣海峽執行一般航行任務，軍方全程掌握，期間並無異狀。

美國海軍第七艦隊發言人基利（Joe Keiley）在回覆媒體郵件詢問時表示，提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦希羅號（USS Shiloh）在台北當地時間16日依據國際法例行通過台灣海峽。

基利表示，這項行動是展現美國致力於自由開放的印太區域。美國海軍會持續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。（編輯：林憬屏）1090117

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