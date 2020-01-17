用選票拒絕北京 華郵專欄作家：時間在台灣這邊

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）華盛頓郵報專欄作家威爾指出，48天內，香港與台灣相繼以選舉結果向中國說不。而在台灣，自稱台灣人而非中國人的比例正在穩定增加，「時間在台灣這邊」。

新華社將台灣大選結果形容為「一時之逆流不過是歷史浪潮下的泡沫」，但「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家威爾（George F. Will）16日發表文章指出，這是繼香港去年11月選舉結束48天之後，另一場以選票否決北京的選舉。從香港、台灣到中歐，越來越多證據表明，中國不被接納。

專文指出，選前北京以經濟施壓、軍事恐嚇方式，以及秘密卻公然的干預，企圖影響台灣選舉，但總統蔡英文仍獲得壓倒性勝利。

中國國家主席習近平去年一月曾表示，「祖國必定統一、必然統一」，因為這是歷史的大趨勢。但台灣目睹數個月來，香港民眾因為自由被壓縮進行抗爭，揭露「一國兩制」的荒謬本質，這是中國用以掩蓋對香港與台灣專制未來的設想。

對於台灣議題，習近平曾說：「不能一代一代傳下去」，但威爾明白指出，台灣實際上是個主權國家，獨立，擁有自己的立法機構、貨幣、護照與外交人員，美台雙邊貿易協定應會是美國對台灣主權進一步的承認。

文章表示，時間在台灣這邊。台灣2300萬人中，自認是台灣人而不是中國人的比例正在穩步增加。此次的立法委員選舉，民進黨候選人平均年齡約38歲，比國民黨候選人小了近25歲。

文章也提到年僅38歲的捷克布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）在宣布與台北市結為姐妹市後，面臨來自中國的打壓，北京取消捷克的樂團赴中國演出。他也曾因為邀請台灣駐外官員出席會議，被中國官員要求驅離，但賀瑞普予以拒絕。布拉格於日前與台北市正式締結為姊妹市。

威爾指出，不良舉止與惡劣行為反映一個愛以「歷史」為藉口的霸凌者對文明規範的不尊重。與意識型態相反，中國正在學習的是人民創造歷史，而不是反其道而行。（編輯：林憬屏）1090117