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蔡總統：從逆風拚到逆轉 是民進黨精神

最新更新：2020/01/17 14:56
總統蔡英文（前右）17日在台北出席民進黨感恩餐會，向黨工揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
總統蔡英文（前右）17日在台北出席民進黨感恩餐會，向黨工揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日

（中央社記者陳俊華台北17日電）總統蔡英文今天說，「從逆風拚到逆轉，是民進黨的精神」，社會大眾對民進黨的韌性，也有更深認識；總統勝選、國會過半目標已經達成，要用更大誠意、更謙卑態度傾聽民意。

民進黨今天中午舉行感恩餐會，邀請蔡總統、副總統陳建仁、副總統當選人賴清德、總統府秘書長陳菊、民進黨不分區立委當選人游錫堃、前行政院長張俊雄等人出席。

蔡總統致詞時表示，很高興看到很多年輕人和民進黨在一起，這確實對民進黨來講是很重要的意義，在民進黨最困難、最需要的時候加入，替黨帶來熱情、活力，希望這次選戰經驗能替各位的人生帶來經驗與養份，「鼓勵你們繼續努力，不要放棄民進黨，也不要放棄政治」。

蔡總統說，前輩扛起壓力、傳承經驗、栽培後進，大家同心協力做得很棒，不怕挑戰，發揮韌性，「從逆風拚到逆轉，是民進黨的精神」，不只作為民進黨一份子有更深的體會，社會大眾對民進黨的韌性，也有更深一層的認識。

蔡總統表示，謝謝大家在最困難時凝聚在一起，把這場選舉完成，做為候選人的她，要跟大家說聲謝謝，蔡總統也提醒身旁的賴清德，「你也要謝謝一下」；不管年輕或資深夥伴，這一年做到「世代共贏」，保持優良傳統、注入新的創意，謝謝民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉一年前扛起民進黨。

蔡總統說，「總統勝選、國會過半」目標已經達成，台灣人民再給民進黨一次機會，讓民進黨繼續執政、繼續改革、守護台灣民主，下一個4年作為執政黨，要用更大誠意、更謙卑態度傾聽民意，回報台灣人民的支持。

卓榮泰則指出，民進黨在這次選舉中創造7個第一，蔡總統跟賴清德創造817萬選票，史無前例；台中的立委何欣純創造14萬9538票，全國最高票當選，也是第一；台南的立委陳亭妃創造69.77%的得票率也是第一；台中蔡其昌副院長創造66.69%，是男性得票率第一。

卓榮泰表示，山地原住民當選人伍麗華，過去從來沒有當選席次，第一次替黨爭取到山地原住民立委，也是第一；他還要補充兩個第一，蔡賴配在台南市得票率全國第一，高達67.38%、高雄市得票突破109萬，跟對手差距達到48萬6725票，這也是第一。

賴清德則說，這次有7項第一，「紀錄是要拿來破的」，要有這樣的決心跟抱負；這場選舉提名許多年輕人參與選戰，有些高票當選，有些是遺珠之憾，但在選戰中展現的爆發力、對台灣的使命感，成功引起國人支持，恭喜當選者，對遺珠之憾也要展現最高敬意。

賴清德表示，這場選舉有一個很好的結果，如蔡總統所言，必然要更加努力，因應國際局勢、國內外問題，後續團結全力以赴，讓國人感到欣慰，對民進黨大力支持。（編輯：林淑媛）1090117

總統蔡英文（後左）與副總統當選人賴清德（後右）17日在台北出席民進黨感恩餐會，蔡總統致詞感謝黨工對選戰的努力。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
總統蔡英文（後左）與副總統當選人賴清德（後右）17日在台北出席民進黨感恩餐會，蔡總統致詞感謝黨工對選戰的努力。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
敗選的民進黨立委候選人吳怡農（後右）17日在台北出席民進黨感恩餐會，向現場與會人士揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
敗選的民進黨立委候選人吳怡農（後右）17日在台北出席民進黨感恩餐會，向現場與會人士揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
民進黨主席卓榮泰（前左）、民進黨副秘書長林飛帆（前右）17日在台北出席民進黨感恩餐會。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
民進黨主席卓榮泰（前左）、民進黨副秘書長林飛帆（前右）17日在台北出席民進黨感恩餐會。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
民進黨秘書長羅文嘉17日在台北出席民進黨感恩餐會，向與會人士揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
民進黨秘書長羅文嘉17日在台北出席民進黨感恩餐會，向與會人士揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
總統蔡英文（後右4）、副總統陳建仁（後右5）與副總統當選人賴清德（後右2）等人17日在台北出席民進黨感恩餐會，舉杯感謝黨工對選戰的付出與辛勞。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日
總統蔡英文（後右4）、副總統陳建仁（後右5）與副總統當選人賴清德（後右2）等人17日在台北出席民進黨感恩餐會，舉杯感謝黨工對選戰的付出與辛勞。中央社記者徐肇昌攝　109年1月17日

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