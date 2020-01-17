109年度總預算案保留40案 20日院會表決

（中央社記者陳俊華台北17日電）今年度的中央政府總預算案趕在農曆春節前三讀，立法院長蘇嘉全一連兩天召集朝野協商，各委員會最後預算提案只剩下約40案，將保留到下週一（20日）院會中由各黨團推派代表發言後，再逐案表決，最快中午12時30分以前，就能完成總預算案三讀。

109年度中央政府總預算案歲入編列新台幣2兆1022億元，較108年度預算數增加1098億元，約增加5.5%；歲出2兆1022億元，較108年度預算數增加1042億元，約增5.2%；朝野黨團16日已達成共識，通案刪減1.17%，約246億元。

蘇嘉全今天上午再度召集朝野協商「中華民國109年度中央政府總預算案」，到下午4時才協商完成。最後朝野黨團達成共識，109年度總預算案非保留部分，在院會宣讀後，均予通過，保留部分均暫保留。

朝野協商結論指出，保留部分處理前，由4黨團各推派1人輪流發言，發言完畢後，即按通案、各委員會次序進行各保留提案處理。

蘇嘉全表示，20日上午10時開始院會，經過宣讀後，約10時30分就能處理保留的40個提案，發言到10時45分後再開始表決，估計約需表決一個半小時，最快中午12時30分以前，就能完成總預算案三讀。（編輯：林孟汝）1090117