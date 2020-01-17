陳師孟請辭監委 辦公室開始打包

監察委員陳師孟請辭，17日仍照常上班，但辦公室已開始打包。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北17日電）監察委員陳師孟請辭，今天仍照常上班，但辦公室已開始打包。他接受媒體訪問時表示將任職到31日，今天會完成監察院內部的辭職程序。

總統府發言人丁允恭今天表示，陳師孟13日透過總統府秘書長陳菊向總統蔡英文表達辭意，總統指示表達慰留，但也會尊重他最後的決定。

陳菊下午受訪時表示，陳師孟曾到總統府找她，給她一封信要轉交給蔡總統，但她不知道信件的內容。

自由時報報導，陳師孟認為「司法恐龍」不是他所能處理，要完成他的初衷與目的已有困難；「決定是自己做的，沒人逼我走，也沒有任何遺憾」，他做到31日，今天會完成監察院內部的辭職程序。

中央社記者傍晚至陳師孟辦公室，陳師孟正在會客，已經開始打包辦公室；面對記者詢問請辭一事，陳師孟說，他心裡的話不可能講出來，大家都是很皮毛講一些應酬的話，他其實也很為難。

監委高涌誠下午面對媒體詢問何時知道陳師孟要請辭時表示，他的確知道陳師孟有辭意，但請辭的過程他不清楚。

至於前總統馬英九洩密案被判無罪確定，約詢北院承審法官唐玥一事，高涌誠說，根據監察院規定，此案已經立案，不能吃案，一定要有委員接手。他應該會在過年後著手處理，目前案件還沒進入實質的了解，他就是平常心，法律怎麼處理，就怎麼處理。

媒體詢問監委是否要跟總統請辭，高涌誠說，既然是總統提名，應該也要向總統有所表示。

對陳師孟指出超過8成的法官連署抗議他約詢唐玥，但全國1、2000名的法官，卻沒人願意接受辯論邀約。高涌誠說，約談法官是監察院很常見的事，外界認為監察院不能約法官，他們一天到晚在約法官，陳師孟這一件是被放大檢視。

陳師孟是故總統蔣介石文膽陳布雷之孫，在前總統陳水扁任台北市長與總統時，分別擔任台北市副市長與總統府秘書長，被視為立場深綠，總統蔡英文任內獲提名出任監委，任期原本到民國109年7月31日止。（編輯：蘇志宗）1090117