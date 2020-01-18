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傳府院人事異動 總統府：憑空杜撰

最新更新：2020/01/18 12:02

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）媒體報導總統府祕書長陳菊將卸任等人事異動，總統府發言人張惇涵今天對此表示，目前執政團隊都在各自崗位上努力工作，報導純屬憑空杜撰；對於該報未與府方查證，感到遺憾。

中國時報今天報導，獲連任的總統蔡英文有望回任民進黨主席，後小英時代的府院黨人事布局，在內閣以穩定為主的前提下，行政院長蘇貞昌留任，游錫堃將掌立法院；至於總統府人事，總統府祕書長陳菊確定卸職休養，由即將卸任的立法院長蘇嘉全接任。這次大選選戰立下功勞的民進黨主席卓榮泰在卸任後，入閣機率高。

張惇涵對此表示，「該報導內容純屬憑空杜撰，請各界莫受不實訊息誤導」。目前執政團隊都在各自崗位上努力工作，不只是陳菊克盡職責，維持總統府事務穩定運作，本屆立法院相關議事也仍在進行中，目前正在審議中央政府總預算；另外，蘇貞昌所率領的行政團隊也是兢兢業業，推動政府各項施政。

至於未來立法院院長人選，張惇涵指出，必須尊重國會自主，也須尊重黨團自主，循既有機制與程序產生。

張惇涵呼籲，新聞不是小說，「對於該報在未與府方查證下憑空捏造不實訊息」，感到高度遺憾。（編輯：紀淑芳）1090118

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