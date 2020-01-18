吳怡農最後謝票支持者爆滿 下一步仍在思考

參選立委失利的民進黨候選人吳怡農（前）18日在台北市錦西街和民生西路70巷口發送春聯和紅包袋，向民眾拜早年。中央社記者謝佳璋攝 109年1月18日

（中央社記者劉建邦台北18日電）代表民進黨參加北市第3選區立委選舉的吳怡農，今天繼續謝票行程，並發放總統蔡英文春聯、紅包，支持者不畏天冷到場力挺。吳怡農表示，下一步還在思考，有方向會對外說明。

吳怡農競選團隊自12日起以車隊謝票，14日到18日則是徒步掃街，行程包含市場等重要場所，今天是徒步掃街的最後一天。

北市第3選區（中山、北松山）立法委員選舉，吳怡農以些微票數落敗。吳怡農競選團隊今天在錦西街、民權西路70巷口舉辦最終謝票行程，現場並發放蔡總統的春聯、紅包，不到中午，排隊人潮從錦西街延伸至捷運民權西路站。

吳怡農抵達後受到民眾鼓勵，他一一跟支持者握手。吳怡農接受媒體聯訪時說，落選後有舉辦謝票行程，發現許多民眾還是相當支持，決定重回選區市場內謝票，未來會繼續努力，堅持目標不停歇。

至於落選後的下一步，吳怡農表示，還在思考，有決定方向會跟外界報告，他仍住在台北市，未來不管在什麼崗位或工作，對家園政策都不會改變，而且他剛落選，沒資格談太遠的事，但對於堅持改善家園的政治理想，沒有中斷。

吳怡農說，「壯闊台灣」不是因選舉而推出的口號，而且也不會因選舉結束而結束。

被問到是否考慮進入中央部會服務時，吳怡農表示，目前沒有任何人跟他討論下一份工作，當初決定參選，就是以立委角色思考相關政策，任務就是要讓這些政策、計畫，在立法院延伸施行。

記者問及下架吳斯懷一事，吳怡農表示，這部分是延續大選期間現象，因不分藍綠，且全民有共識，就是吳斯懷不應擔任不分區立委，國民黨近期也有提出類似訴求。

吳怡農表示，他不會改變下架吳斯懷的訴求，也希望國民黨新領導人應尊重民意，他會繼續在民間推動保衛台灣的相關政策。

至於對蔣萬安有何建議，吳怡農說，對蔣萬安的建議就跟對其他民意代表一樣，就是希望做好民意代表工作，且蔣萬安也是他選區的立委，他跟蔣萬安在參選前就認識，互有聯絡方式，聯繫應該不是問題。

媒體詢問選舉經費何時公布。吳怡農表示，目前正在整理相關細項，不只是監察院申報內容，還有捐款人、平均捐款額度等，希望過年前可對外說明。（編輯：屈享平）1090118

參選立委失利的民進黨候選人吳怡農（前左）18日進行謝票行程最終回，前往台北市錦西街和民生西路70巷口發送春聯和紅包袋，與現場小朋友擊掌。中央社記者謝佳璋攝 109年1月18日

參選立委失利的民進黨候選人吳怡農18日到台北市錦西街和民生西路70巷口進行謝票行程，並發送春聯與紅包袋，向民眾提早拜年，吸引大批民眾到場排隊領取。中央社記者謝佳璋攝 109年1月18日

參選立委失利的民進黨候選人吳怡農（前）18日在台北市錦西街和民生西路70巷口發送春聯和紅包袋，現場湧現人潮，高人氣的吳怡農未來動向受矚目。中央社記者謝佳璋攝 109年1月18日

參選立委失利的民進黨候選人吳怡農（左）18日在台北市錦西街和民生西路70巷口發送春聯與紅包，感謝民眾支持。中央社記者謝佳璋攝 109年1月18日