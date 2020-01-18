傳總統府祕書長異動 陳菊：不應杜撰

（中央社記者程啟峰高雄18日電）總統府澄清，中國時報報導總統府祕書長陳菊確定卸職休養是憑空杜撰。陳菊今天說，她了解每階段扮演的角色，當沒有功能一定會進退自如，身影漂亮，不應用杜撰方式討論她的去留。

陳菊下午偕同多名民進黨立委及市議員在高雄火車站發放總統府春聯，向民眾拜早年，現場前來索取民眾大排長龍，場面熱烈；陳菊發春聯前接受媒體聯訪時，做以上表示。

談起去留問題，陳菊說，她是自重自律很嚴的人，了解每個階段所扮演的角色，當她沒有功能，一定會進退自如，身影漂亮，所以不適合用杜撰或用一些其他方式去討論。

現場有媒體關心陳菊健康狀況，陳菊指出，總統立委大選期間，如果她能南北奔波全台灣走透透輔選，應該表示健康不錯；為什麼當她助選那麼辛苦，沒有人討論她的健康狀況。現在用各種傳聞方式討論一個長期投入台灣民主運動的人，想針對誰，她都不在意，但選後有這樣的預測總統府人事安排，她覺得有些不妥。

另有媒體提問陳菊的總統府祕書長職務一旦卸任後，是否會回高雄擔任罷韓操盤手。陳菊表示，她尊重罷韓運動民間團體的自主性，會謹守分寸，「我的人生境界沒有這麼低好嗎？」

陳菊同時感謝這次大選高雄鄉親熱情相挺，讓總統蔡英文在高雄拿下逾109萬票，民進黨立委候選人也「八仙過海」，她表示，高雄是她的家，這次選得很漂亮，給她溫暖，讓她回高雄走路有風。（編輯：陳俊碩）1090118