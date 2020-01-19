高屏感恩餐會 蔡總統道謝也道歉

（中央社記者程啟峰高雄19日電）總統蔡英文今天南下高雄出席高屏感恩餐會謝票，她並道歉說，執政過程驚濤駭浪有時嚇到大家，但總算交出一些成績，讓人民覺得民進黨勇於改革、願意去做很困難的事。

蔡總統中午偕副總統當選人賴清德、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁南下高雄林皇宮參加高屏感恩餐會，現場席開近70桌，有高屏地區總統立委選舉輔選團隊、各社團與民代參加，現場不開放採訪。

與會的立委管碧玲餐會後接受媒體訪問轉述情況說，蔡總統全程參加餐會，現場氣氛輕鬆，勝選大家雖都很嗨、很開心，但也自我警惕。蔡總統高雄競選總部事後也統一發布餐會席間總統的部分致詞影片和照片。

蔡總統致詞感謝行政院長蘇貞昌維持大局，賴清德和她經歷民進黨內總統初選，為台灣政治立下典範，就是民進黨可以有競爭，但是競爭完就團結為了國家、黨的發展。

蔡總統說，在執政這條路上，要跟大家說一聲對不起，她執政「嚇得大家有時候冷汗流出」，執政過程雖有驚濤駭浪，也總算交出一些成績，讓人民覺得民進黨勇於改革、願意去做很困難的事情。

管碧玲轉述席間總統致詞談話指出，蔡總統提到，競選過程相信感受最深的人是陳菊，因陳菊2018年接班沒成功，還遭受很多抹黑攻擊，也看到陳菊一路的辛苦，這次選舉證明「菊姐就是菊姐，她是打不倒的人」。（編輯：謝雅竹）1090119