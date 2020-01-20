蔡總統：運用行銷與技術 將農業升級成新農業

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天接見108年農村領航獎得獎者，肯定得獎人是推動農村再生的農村英雄；她說，政府未來4年計畫，運用行銷跟技術，讓農業升級成「新農業」，是施政團隊最主要目標之一。

蔡總統今天在總統府接見農村領航獎得獎者，她提到，這幾年來，每一次到農村去，都覺得現在農村發展越來越豐富，也越來越多元。現在地方農村可以多元發展並且充滿活力創意，最重要的功臣就是在地方上用不同的方式促進農村活化，賦予農村生命力，推動農村再生的農村英雄。

她指出，今天在場所有農村領航獎的得獎者就是農村英雄，都扮演這樣的關鍵角色，感謝他們的努力和貢獻。

蔡總統說，政府會持續透過很多政策，鼓勵農村青年返鄉，當農村青年把自己的所學專業，結合應用在農村的發展，往往會激盪出很多不一樣的火花。

蔡總統也表揚得獎者事蹟，例如，徐振捷把燃燒後的梨梗，打造成「梨煙筆」，結合品牌跟文創的精神，設計一系列的商品，還入選台中十大伴手禮，用創意幫農村廢棄物加值，而且他才25歲，值得肯定。

蔡總統也提到，得獎者王翎鳳來自海南島，為愛走天涯來到新竹寶山鄉，把寶山新城社區的黑糖打造成特色產業，設計結合觀光旅遊跟DIY手作的套裝行程，把盈餘繼續回饋給社區，帶動社區整體發展。

她強調，政府未來4年的計畫中，運用行銷跟技術，讓農業升級成「新農業」，是施政團隊最主要的目標之一。所以在冷鏈、加工、物流方面，都會持續強化，也希望在農村打造六級化產業鏈。

蔡總統表示，台灣農業在農委會主委陳吉仲帶領之下，產量跟外銷都創下非常好的紀錄。未來，政府會繼續跟大家一起努力，讓農村更有活力、魅力，讓農民獲得更多保障，有更多發揮創意的機會，也要讓農業繼續加值、升級。（編輯：郭萍英）1090120