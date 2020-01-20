第9屆會期尾聲 第10屆立委2/1宣誓就職

（中央社記者陳俊華台北20日電）第10屆立委將在2月1日報到，當天也將舉行新任正副院長選舉，現在以民進黨不分區立委當選人游錫堃，與現任立法院副院長搭檔的「堃昌配」呼聲最高。

立法院第9屆第8會期第1次臨時會今天舉行院會，三讀修正通過中華民國109年度中央政府總預算，第9屆議事也來到最後一天；第10屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，並分上、下午舉行正副院長選舉，正、副院長則在下午5時宣誓就職。

回顧第9屆立法院，民進黨團首度拿下國會過半席次、囊括69席，國民黨團則有35席，首度進軍國會的時代力量拿下5席，成為國會第三大黨；親民黨團加入無黨團結聯盟立委高金素梅後共有4席。

第10屆立委選戰結束後，民進黨團仍拿下61席，獨立過半、國民黨團有38席，去年剛成立的台灣民眾黨一舉拿下5席，成為國會第三大黨，時代力量則由5席減為3席，親民黨團則因政黨票不到5%，無緣續留國會。

因民進黨團再次取得國會過半，若再加上無黨籍立委林昶佐、以無黨籍身分參選的立委蘇震清，及台灣基進立委當選人陳柏惟等友軍，民進黨團推出的正、副院長人選可望順利當選，目前又以不分區立委當選人游錫堃，搭配現任副院長蔡其昌的「堃昌配」呼聲最高。（編輯：蘇志宗）1090120