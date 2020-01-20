因應改革委員會運作 國民黨擬暫緩中常委選舉

（中央社記者王承中台北20日電）部分國民黨中常委建議暫緩中常委選舉，國民黨中央表達贊同。準國民黨文傳會代理主委王育敏今天表示，在中常委選制未改前，恐無法選出符合外界期待與改革目的的中常委，待改革委員會做出結論後，將按新標準進行改選。

國民黨代理秘書長曾銘宗昨天表示，22日中常會將提出成立改革委員會。國民黨日前則表示，中常委選舉將併同黨主席選舉在3月7日同天舉行。

國民黨下午發布新聞稿指出，為因應改革委員會成立運作，有主張改革的新北市議長蔣根煌等多位中常委建議，將中常委選舉暫緩舉行，待未來改革委員會結論出爐後，再依結論進行黨內改組工程，黨中央對此表達贊同，待22日中常會討論通過。

將接任文傳會代理主委的王育敏告訴中央社記者，外界對國民黨改革抱有期望，也希望中常委必須要做些調整改變，有部分中常委認為，在中常委選制還未作更改時，如果要改革，就不適宜繼續進行中常委選舉，因為選後的中常會可能也無法符合外界的期待及達到改革的目的，所以寧可讓選舉延後，等改革委員會作出結論，在按照新的標準進行改選。

王育敏指出，暫緩中常委選舉跟自肥無關，反而是凸顯改革的決心，國民黨在年後就會召開整個改革委員會的籌備跟會議，希望完成改革的工作不超過三個月，新任黨主席在3月7日出線後，改革已經啟動，不會因為沒有主席就停擺，且越快做出結論，就能越早召開臨時全代會。

王育敏指出，在改革委員會開始運作的同時，若是沒有重大的議題，原本例行在週三下午召開的中常會，將可能會停開。

另外，國民黨表示，國民黨代理主席林榮德今天與黨內一級主管開會研議改革委員會草案，將送22日中常會討論。林榮德指出，期待22日的中常會能順利通過草案，讓改革委員會儘速成立，以符合外界對國民黨改革的期待。

國民黨指出，考量黨務改革需符合民意，改革委員會成員也需具備民意基礎，將廣邀黨籍縣市長、縣市議會議長、立法委員、社會賢達、學者專家、青年代表等共同組成。（編輯：蘇志宗）1090120