總統票大贏政黨票流失 總統：年輕人認同未連接

總統蔡英文（左）20日說，這次大選民進黨的政黨票確實比2016年少，要整體檢討；最大的差異應該是年輕選民對個人認同，和對政黨的認同還沒有完全接起來。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天說，這次大選民進黨的政黨票確實比2016年少，要整體檢討；最大的差異應該是年輕選民對個人認同，和對政黨的認同還沒有完全接起來，這是下階段要努力的。

不過，蔡英文也表示，她得了817萬票，另外民進黨的區域立委也選得不錯，比起上次只掉了一兩席；這是很重要的，代表民進黨區域立委有抓地力。

蔡總統今天接受年代新聞專訪，談及此次總統及立委選舉結果，主持人問蔡總統，是否在開票前就知道得票會這麼高，她說，最後估票時有估到，如果投票率很高的話，確實有可能會超過800萬張票，但覺得可能性沒那麼大，不過後來確實發生了。

至於為何投票率會比預期高，她說，選前封關民調的結果，讓支持者有點放鬆了，但對手韓國瑜最後的凱道造勢，讓支持者又緊張起來。

至於前年九合一選舉結果，是否會讓她失望，她說，當人們沒有辦法感受到你做的事情，或者你做事情的正當性或用心，是否時候還沒到，成果沒有具體被感受到或是人民有誤解，必須針對不足的地方把它做好，領導人沒有自怨自艾的權利。

有關政黨票與總統票之間的巨大差距，她說，總統選舉有3個候選人，政黨卻有19個選項，某種程度分散了；有些選民覺得總統、立委投給你，第三張票給其他政黨，讓政治分配更多元一點。

不過，她也坦承，現實面要去面對的是，政黨票確實比2016年少，要整體檢討，整體政黨的價值取向上、很多地方是否有不足，最大的的差異性應該是出在年輕選民對個人認同、對政黨的認同還沒有完全接起來，這是下階段要努力的。

總統蔡英文在11日舉行的選舉中以空前高票勝選連任，大勝對手韓國瑜18.5個百分點，但在政黨票部分，執政的民主進步黨在全台得票率只贏中國國民黨0.62個百分點，台灣民眾黨與時代力量共拿到將近18%的政黨票。（編輯：紀淑芳）1090120

2020大選結果揭曉，政黨票部分，民進黨在不分區立委席次卻與國民黨相同，僅拿下13席。（中央社製圖）