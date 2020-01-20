蔡總統：美豬美牛問題 沒有時間表

（中央社記者葉素萍、王承中台北20日電）總統蔡英文今天被問到對於美豬、美牛問題是否會有時間表，蔡總統說，「沒有時間表」；另外被問到，美方這次大選很挺她，是否要有某種程度的互惠，她說「跟選舉是沒有牽連關係的」。

蔡總統今天接受年代新聞專訪，被問到，美方一直要台灣讓美豬跟美牛過關，才能簽自由貿易協定（FTA），如果美方有時間表出來，她怎麼去回應美國相關的壓力，是否能夠阻擋得住美國的壓力？

蔡總統認為，如果熟悉談判的話，這是在談判世界裡每天發生的事情，每天都要承受這些，但是有些事情它終究是會解決，「只要你有足夠的耐心，你有處理壓力的能力」。

被追問，有些人感覺，這次選戰美方這麼挺，挺到最後的結果，總是當選了以後，應該要某種程度的一些互惠。

蔡總統說，她的答案很簡單，也是事實，「沒有」、「跟選舉是沒有牽連關係的」。

蔡總統表示，不可諱言，美豬、美牛的問題確實在台美經貿關係上是一個重要的議題，但並不是一個漫天要價的處理，還是有一定的規則要去遵循。

蔡總統指出，國民健康一定是一個最重要的考慮的標準，至於國民健康要怎麼樣去判斷，當然就是要用國際的標準跟科學的證據來做最後的判斷。

蔡總統表示，這整個問題的處理確實是台美關係上一直存在的問題，從美國的角度來看也覺得應該要趕快解決，但她覺得這本來就是一個存在的議題，所以跟選舉沒有特別的關係。選舉結束了，可以再來看看，是否有辦法可以解決這個問題。

對於美豬、美牛問題是否會有時間表，蔡總統說，「沒有時間表」。（編輯：蘇志宗）1090120