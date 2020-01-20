總統：國民黨若能集眾人之力穩定 不全然是壞事

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天說，政治是禍福相倚，失敗時，其實不是最糟的時候，成功時也不是最好的時候；如果國民黨在這一次可以好好的想、好好的集眾人之力，讓這個黨可以穩下來，它不全然是一件壞事。

蔡總統2008年出任民進黨主席，被認為挽救了當時慘敗的民進黨，她今天接受年代新聞專訪，被問到國民黨經歷大敗後，是不是也在找「2008年的蔡英文」？蔡總統說，在2008年，「我還沒出線也沒有人想到我」。

總統表示，她當時出線以後，大家也都覺得她可能只是過渡而已。別的政黨的事，她不敢置喙，倒是民進黨自己還是要持續跟台灣的社會主流在一起，「那就是我們最大的責任」。

主持人追問，是否覺得國民黨已找到敗選最大原因。她說，不可能在第一個時間點，把所有敗選原因都找清楚，這個過程可能還要一陣子。

不過，她認為，政治其實是禍福相倚的事情，「你失敗的時候，其實不是你最糟的時候；你成功的時候，也不是你最好的時候」，所以，選得不好，在外面看起來是一個失敗，其實讓你有機會去好好想一想，究竟有哪些事情做得不夠好，哪些是想逃避、但必須要做的事情。

蔡總統指出，2008年的民進黨落入那樣的情境，其實現在回頭看起來，也不是一個全然壞事，所以如果國民黨這一次可以好好的想、好好的集眾人之力，去讓這個黨可以穩下來的話，它不全然是一件壞事。（編輯：林孟汝）1090120