台選各國關注 洛杉磯使節團比讚

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）駐洛杉磯辦事處長朱文祥表示，這次大選受到美方與各國使節關注，外交使節場合中，「歐美主流國家都對台灣比讚」。

朱文祥日前接受「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）、全國公共電台（National Public Radio）訪問，說明大批僑胞回台投票熱烈情況。

他在選後表示，除了美國媒體關注，轄區內的亞利桑納州參眾議會議長發文道賀，可見台灣民主是華人世界的典範，歐美國家的代表也在聚會場合道賀。

亞利桑納州參議會議長范恩斯（Karen Fanns）、眾議會議長鮑爾斯（Russell Bowers）16日聯合聲明：「恭賀台灣舉辦了一場成功的總統選舉」。范恩斯指出「台灣是亞利桑納州尊敬的貿易夥伴，很高興看到蔡總統贏得連任。我們向來擁有非常好的關係，將會透過公開溝通、尊重與支持，持續培養好關係。」

朱文祥向中央社記者表示，除了亞利桑納州議會正式聲明外，與各國使節聚會也得到許多正面訊息，「歐美主流國家都對我們比讚」。全世界有102國在洛杉磯市派駐使節，其中65國是職業外交官。

台美間交流也持續進行。洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）設立的「市長青年大使」計畫近日派出20名大學生訪問台灣，時間正好涵蓋大選前後。

朱文祥表示，賈西迪2018年成立計畫是為拓展美國大學生國際觀，專為家境清寒學生所設立。先前已有學生前往墨西哥、埃及等國訪問，回美後向洛杉磯各國使節團報告成果。

朱文祥說，大選期間飛台機票價格飆漲，每張近新台幣6萬元，幸好有僑胞熱心相助，資助美國青年來台參訪，在年輕人身上種下友誼種子，這是國民外交的最佳典範，增加台灣國際能見度。（編輯：廖漢原）1090121