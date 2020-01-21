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國民黨喊改革 柯文哲：應好好思考下一步

最新更新：2020/01/21 11:04

（中央社記者梁珮綺台北21日電）國民黨在總統立委選舉中大敗，改革聲浪四起，前副主席郝龍斌也表態參選黨主席，對此，台北市長柯文哲認為，重複過去失敗經驗不會成功，國民黨應好好思考下一步。

國民黨2020總統、立委選舉大敗，前黨主席吳敦義請辭，各方關注國民黨主席改選，代理主席林榮德也拋出「超過60歲中常委全面退出中常會」，引起議論。

柯文哲1月12日至22日赴歐洲考察，他表示，重點不在於年紀，而是思維，「如果是2、30歲，年輕的身體裝了一個陳舊的心靈，還不是一樣，沒有意義，用年齡來分什麼，這很奇怪，我不能理解」。

他說，重複過去失敗經驗不太容易成功，應要創新，國民黨內部要好好思考。柯文哲說，若2008年民進黨敗選時，總統蔡英文沒有接任黨主席，民進黨應該不會這麼快復興。

不過，他表示，台灣是一個充滿驚奇的國家，很多事情都很難預測，只能事後諸葛，要他預測台灣未來，也非常困難。

至於民眾黨傳出聲音要不分區立委當選人蔡壁如退居二線，柯文哲認為，沒有問題的政黨才奇怪，吵吵鬧鬧有意見才正常，「蔡壁如又沒有兼總召、副總召，也沒有兼黨團主任，沒有什麼第一線第二線的問題，這種題目都無聊，不要理它就好」。（編輯：李亨山）1090121

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