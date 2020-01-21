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談入閣 林右昌：當下做好市政未來有需要會努力

最新更新：2020/01/21 12:46
副總統當選人賴清德日前談到基隆市長林右昌等人若入閣，國人都樂觀其成。林右昌（前）21日表示，感謝賴清德的肯定，未來若有任何需要他的地方都會努力，但當下就是把基隆市政做好。中央社記者王朝鈺攝　109年1月21日
副總統當選人賴清德日前談到基隆市長林右昌等人若入閣，國人都樂觀其成。林右昌（前）21日表示，感謝賴清德的肯定，未來若有任何需要他的地方都會努力，但當下就是把基隆市政做好。中央社記者王朝鈺攝　109年1月21日

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）副總統當選人賴清德日前談到基隆市長林右昌等人若入閣，國人都樂觀其成。林右昌今天指出，未來如果有任何需要他的地方都會努力，但當下就是把基隆市政做好。

賴清德日前接受民視「新聞觀測站」專訪表示，未來包括屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、林右昌若進入內閣，國人都樂觀其成。民主進步黨培養人才是優先考慮人才，而非派系考量。

林右昌上午前往七堵區慶濟宮參拜並發送紅包，被問到入閣時指出，感謝賴清德的肯定，但因為他是基隆市長，責任就是把基隆市政做好，更何況今年及明年是基隆市政的收割年，有非常多的工程都在進行中。

林右昌說，他現在每天都在盯計畫，希望能如質如期完成，更重要的是，基隆預計明年底將舉辦大型的城市設計展，展現這幾年來以設計改變一個城市的成果，會比2017年的產業博覽會更為盛大及精彩，市府現正積極努力中。

「我不做其他的一些想法」，林右昌表示，未來如果有任何需要他的地方都會努力，但當下就是把基隆市政做好。（編輯：戴光育）1090121

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