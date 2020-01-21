林飛帆：選後是國民黨重生契機 應採納本土意見

民進黨副秘書長林飛帆（右）、同黨籍台北市議員許淑華（右3）與無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）（右4）等人21日一起在台北市信義區街頭，發送限量總統府春聯，吸引民眾排隊領取。中央社記者王飛華攝 109年1月21日

（中央社記者劉建邦台北21日電）國民黨總統、立委選舉大敗，提改革聲浪。民進黨副秘書長林飛帆今天說，許多國民黨中生代選前曾提許多想法，但未被採納，選後是重生契機，可走向本土型政黨，採納本土意見。

林飛帆與投入台北市立委選舉落選的民進黨北市議員許淑華和無黨籍議員邱威傑等人下午在信義區威秀商圈發放總統蔡英文春聯。

林飛帆等人先受訪，媒體詢問，2020年國民黨總統、立委選舉大敗，對國民黨近期所提改革的看法。林飛帆說，國民黨中生代、年輕世代，選前曾提出對國民黨未來方向、想法，像調整不分區立委名單等建議，但當時沒有被國民黨採納。

林飛帆表示，選舉結束後，是國民黨重生契機，也希望國民黨未來可走向本土型政黨，跟民進黨或其他小黨有良性競爭。

林飛帆說，台灣未來發展方向仍會碰到中國強力打壓，特別是在2021年和2022年，希望國民黨未來能夠有代表進步、本土意見在國民黨內發聲，不要像過去一樣，把所有政治資源和機會都投注在中國，這也是國民黨重生的關鍵因素。

林飛帆被問到選舉落幕後的下一步規劃時指出，目前最重要就是黨務交接，會優先、盡快完成後續工作，並交接給新團隊，過完年後也會安排與青年座談及赴地方謝票。他重申對未來沒有進一步想法。

媒體詢問，前國民黨副主席郝龍斌昨天宣布參選國民黨主席，郝龍斌表示，在兩岸關係上，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。

對此，林飛帆說，當國民黨提到改革時，不要把統、獨意識形態當改革口號，關鍵是國民黨要如何重拾人民信心，要改變應是對兩岸論述和定位、立場，且國民黨黨章本質沒調整，人事異動未必可反映台灣人民的期待。他希望國民黨、民進黨可站在台灣優先的競爭立場上互動。（編輯：李亨山）1090121