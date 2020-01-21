立院龍頭改選前夕 游錫堃拜會藍綠兩大黨鞭

（中央社記者陳俊華台北21日電）第10屆立法委員將在2月1日報到並選舉正副院長，其中立法院長呼聲最高的民進黨不分區立委當選人游錫堃今天與民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗會面。柯建銘說，聊得滿愉快，盼新國會能有新氣象、新文化。

民進黨繼2016年立委選舉後，再次取得國會過半，推出的正、副院長人選可望順利當選，目前又以民進黨不分區立委當選人游錫堃，搭配現任立法院副院長蔡其昌的「堃昌配」呼聲最高。民進黨團規劃在30日舉行籌備會，預計討論立法院正、副院長角逐人選，與黨團三長（幹部）人選。

柯建銘晚間向中央社記者表示，因為2月1日就要改選正副院長，游錫堃是透過民進黨立委陳亭妃聯絡，本來約昨天要見面，但因為昨天立法院臨時會還在處理總預算案，所以他認為今天見面比較適當。

柯建銘說，下午會面過程約1個多小時，大家一起交換意見，過程中聊得滿愉快；30日的籌備會中，也會邀請游錫堃與黨團成員致意。會中游錫堃問他什麼時候拜訪國民黨團比較適當，柯建銘隨即打給曾銘宗，曾銘宗也很有誠意，表示他能到柯建銘辦公室一起聊，「兩個總召一起談比較快」。

柯建銘表示，新國會要展現新氣象、新文化，以對話代替對抗、不要再對立，朝野間要能夠溝通，院長就扮演相當重要的角色；且未來新國會不是只有正副院長改選，彼此間要能溝通比較重要，他也向游錫堃允諾，未來「能幫忙的一定會幫忙」。

曾銘宗受訪時則說，以前他在合庫擔任總經理時，游錫堃是行政院長，是他的老長官。下午柯建銘打給他，說游錫堃要跟他講電話，當時他人就在樓下，因此就上去致意，大約只待5分鐘；游錫堃也特別向他說謝謝，因為在國民黨團支持下，立法院三讀通過有機農業法，但過程沒有聊到正副院長選舉的事。（編輯：蘇志宗）1090121