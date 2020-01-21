郝龍斌拜會爭取支持 王金平提黨魁人選兩大條件

（中央社記者范正祥台北21日電）宣布參選黨魁的前國民黨副主席郝龍斌今天拜訪前立法院長王金平爭取支持。王金平在會後提出黨主席的兩大條件，包括如何喚回黨魂、爭取全民的支持及如何用智慧與資源解決目前面臨的財務等現實問題。

他也說，會再跟郝龍斌進一步詳談，彼此交換一些看法，看看未來幾天發展的情勢，再作最後的決定。

王金平表示，希望接任的黨主席能讓黨和民眾結合，而且成為理性中道的政黨，未來也能夠不要把執政黨當作一定是敵人，一切以國家為重，讓人民能夠受到國家好的政策照顧，政治和諧，有好的政策帶動經濟發展，增進人民福祉。

他說，未來的黨主席要有這樣的概念，「這樣子我們當然會予以支持」。

郝龍斌今天至立法院鎮江辦公室拜訪王金平，閉門會談約30分鐘，會後共同接受媒體聯訪。

郝龍斌表示，特地拜訪王金平重要的是爭取支持，也把參選理念及對未來黨的發展，向王金平作了簡單說明。

他說，也向王金平請教未來國民黨的發展及對黨主席定位的看法，尤其國民黨面對這麼大的潰敗，很重要的一件事情就是團結所有黨內重要成員。

郝龍斌表示，王金平一直是國民黨很重要的資產，未來要在團結的前提之下，一起為黨打拚、奮鬥，這也是參選黨主席很重要的初衷。

王金平表示，國民黨這次大選可說面臨最大危機，未來國民黨是否重生，黨主席一定要是適當人選才能帶來新的希望；未來黨主席一定要能夠喚回黨魂，讓全民對國民黨產生期待感和信任感，這樣國民黨才能獲得全民支持。

他說，其次，國民黨要如何用智慧和各方面關係資源來解決面臨的問題，很現實就是財務問題，如果不能解決，這個黨怎麼辦呢？這不是一般的一個人當黨主席問題就能解決，不是這麼簡單。

王金平說，郝龍斌有志於擔任補選黨主席，祝福能夠順心如意，未來挑起最大的責任。

媒體詢問王金平，願意為國民黨效力嗎？對此，王金平說，他44年的立委生涯已告一段落，劃下很好的句點，美好的一仗已經打過，應該獲得更多的休息。但是看來黨面臨這種情勢，還是得或多或少加以關心、加以協助，這是義不容辭的。（編輯：林孟汝）1090121