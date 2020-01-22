參選黨主席爭取支持 郝龍斌今天將拜會朱立倫

（中央社記者王承中台北22日電）前國民黨副主席郝龍斌今天表示，下午將跟前新北市長朱立倫見面，因為朱立倫也擔任過黨主席，他會把選舉理念、初衷向朱立倫說明，兩人本就是好朋友，沒什麼不能談，若朱有意參選，他覺得也很好。

宣布參選黨魁的郝龍斌昨天拜訪前立法院長王金平爭取支持，郝龍斌今天在接受廣播媒體專訪時表示，所有黨內的重要成員，都會去拜訪請益並尋求支持，今天下午也將與朱立倫見面，他在宣布參選前，有跟朱立倫聯繫，但朱立倫並未談到參選問題。

郝龍斌指出，就算兩個人都要選黨主席，也是可以見面聊聊，這是君子之爭，大家都是為了國民黨好。希望黨主席選舉是快快樂樂，大家把理念、想法說清楚，讓支持者知道未來要把國民黨帶到什麼方向。任何選舉完就是一個結束，不希望因為過程有芥蒂隔閡，就成為將來無法團結的因素。

對於跟朱立倫見面是否會公開，是否會爭取朱立倫的支持，郝龍斌表示，本來見面就不需要是一個秘密的事情，當然希望跟朱立倫溝通未來黨發展的方向，因為朱立倫也擔任過黨主席，他會把選舉的理念、初衷向朱立倫說明，兩人本就是好朋友，也都經常見面，沒有什麼不能談。

郝龍斌指出，如果朱立倫要參選，相信兩人也絕對是君子之爭，甚至相信不管未來狀況如何，選完兩人依然會是好朋友，依然會一起為國民黨奮鬥。他目前不知道朱立倫是否會選黨主席，他也沒問過，但若朱立倫有意參選，他覺得也很好。

面對有人勸進朱立倫、中央委員連勝文、國民黨立委江啟臣選黨主席，郝龍斌表示，大家一起來一場君子之爭，選完以後，不管哪一位，都必須要團結合作。

郝龍斌稍後接受媒體訪問時表示，今天會面時間會再跟朱立倫商量，尊重朱立倫的決定。對於是否公開，他僅說，現在大家都知道兩人下午會見面。他見任何人都是個人主觀意志，他認為黨內要團結，所有黨內重要成員的意見，他都會匯集起來，未來若當選黨主席會做整體考量。

另外，郝龍斌也指出，未來黨主席的當務之急就是如何協助高雄市長韓國瑜，穩住施政跟執政，因為國民黨20多年來第一次在台灣南部建立灘頭堡，爭取高雄市民的爭取認同，萬一出現罷免，要一同克服難關。韓國瑜也是他想要拜訪的對象之一。（編輯：蘇龍麒）1090122