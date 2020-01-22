遭爆向衛福部申請預算 林靜儀澄清不知情

（中央社記者郭建伸台北22日電）民進黨不分區立委林靜儀遭爆掛名研究計劃的有給職顧問，而該計畫也向衛福部申請新台幣350萬元預算。她今天受訪澄清，她對此事完全不知情，經媒體詢問才知道當時是這樣送件。

林靜儀也說，幸好當時衛福部沒有核准預算，「不然我真的跳到黃河都洗不清」。

壹週刊報導，林靜儀在2018年為立法院社會福利及衛生環境委員會召委，卻掛名台灣地理資訊中心的嘉義智能醫療網路系統研究的有給職顧問，並附上立委當選證書，向衛福部申請350萬元預算，但最後衛福部並未補助此計劃。

林靜儀受訪時說，台灣有醫療資源不均的狀況，可能某些地區醫療院所林立，但另外區域卻很少，希望用數據跟視覺化圖表，做更有效率的整理；她最早是跟嘉義市衛生局討論，後來地理資訊中心有視覺化專業，

她說，「有沒有一個委員會笨到申請時把自己名字寫在上面？」她表示，對此事完全不知情，是昨天週刊記者詢問後才得知當初計畫是這樣送件；她沒有要責怪承辦同仁，但當時辦公室同仁並沒有彼此對過申請文件。

她強調，這4年跟相關部會合作的經驗，大家都知道她不做違法事情，強調沒有必要、也不可能用如此粗糙的手段要預算。

由於林靜儀並沒有續任立委，她表示這4年立委任期是拚了命，最近辦公室已在打包，同事處於要過年、畢業典禮的心情，坦言「最後用這樣的東西做畢業禮物，有點沮喪」。

媒體詢問林靜儀，是否有擔任有給職顧問？她強調沒有此事，昨天她也有重複確認，況且民進黨也規定不分區立委不能做原本工作，至於為何有她的立委當選證書，她也不曉得原因，甚至現在也不記得當選證書放在哪。

媒體追問是否覺得時機很怪，且因近期討論到卸任立委下一步，是否有陰謀論？林靜儀說，政治本來就是很殘酷的領域，政治圈的某些舊習慣，會先用一些方式打壓或傷害，坦言對想做事的人是種挫折。（編輯：蘇龍麒）1090122