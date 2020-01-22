更多編輯台推薦新聞：
零負評隊長吉特進名人堂 稍稍沖淡大聯盟醜聞
運動

零負評隊長吉特進名人堂 稍稍沖淡大聯盟醜聞

中國維權運動這條路 三博士三款命
兩岸

中國維權運動這條路 三博士三款命

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症
科技

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

遭爆向衛福部申請預算 林靜儀澄清不知情

最新更新：2020/01/22 12:40

（中央社記者郭建伸台北22日電）民進黨不分區立委林靜儀遭爆掛名研究計劃的有給職顧問，而該計畫也向衛福部申請新台幣350萬元預算。她今天受訪澄清，她對此事完全不知情，經媒體詢問才知道當時是這樣送件。

林靜儀也說，幸好當時衛福部沒有核准預算，「不然我真的跳到黃河都洗不清」。

壹週刊報導，林靜儀在2018年為立法院社會福利及衛生環境委員會召委，卻掛名台灣地理資訊中心的嘉義智能醫療網路系統研究的有給職顧問，並附上立委當選證書，向衛福部申請350萬元預算，但最後衛福部並未補助此計劃。

林靜儀受訪時說，台灣有醫療資源不均的狀況，可能某些地區醫療院所林立，但另外區域卻很少，希望用數據跟視覺化圖表，做更有效率的整理；她最早是跟嘉義市衛生局討論，後來地理資訊中心有視覺化專業，

她說，「有沒有一個委員會笨到申請時把自己名字寫在上面？」她表示，對此事完全不知情，是昨天週刊記者詢問後才得知當初計畫是這樣送件；她沒有要責怪承辦同仁，但當時辦公室同仁並沒有彼此對過申請文件。

她強調，這4年跟相關部會合作的經驗，大家都知道她不做違法事情，強調沒有必要、也不可能用如此粗糙的手段要預算。

由於林靜儀並沒有續任立委，她表示這4年立委任期是拚了命，最近辦公室已在打包，同事處於要過年、畢業典禮的心情，坦言「最後用這樣的東西做畢業禮物，有點沮喪」。

媒體詢問林靜儀，是否有擔任有給職顧問？她強調沒有此事，昨天她也有重複確認，況且民進黨也規定不分區立委不能做原本工作，至於為何有她的立委當選證書，她也不曉得原因，甚至現在也不記得當選證書放在哪。

媒體追問是否覺得時機很怪，且因近期討論到卸任立委下一步，是否有陰謀論？林靜儀說，政治本來就是很殘酷的領域，政治圈的某些舊習慣，會先用一些方式打壓或傷害，坦言對想做事的人是種挫折。（編輯：蘇龍麒）1090122

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報