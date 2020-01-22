武漢肺炎防疫 蘇貞昌指示協調釋出口罩

（中央社記者顧荃台北22日電）台灣出現武漢肺炎確診首例，行政院長蘇貞昌指示釋出口罩庫存，包括超商、超市、網路電商、連鎖藥局、藥商等各種通路，要確保民眾都能買得到口罩。

中央流行疫情指揮中心21日晚間證實，一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出新型冠狀病毒，是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。

蘇貞昌上午在臉書發文表示，政府有4500萬副外科口罩，開始釋出，民眾不用搶買。

行政院官員指出，蘇貞昌上午指示副院長陳其邁處理口罩供應量，陳其邁已召開跨部會會議，要求經濟部與衛福部協調各通路與釋出口罩庫存，包括超商、超市、網路電商、連鎖藥商、藥局等，務必讓民眾買得到口罩。

政院官員表示，相關單位已協調各通路協助政府防疫，例如不用搶購N95口罩，因武漢肺炎是飛沫傳染，使用一般醫療外科口罩就可以有效防疫。

政院官員說，政院昨天也已要求財政部針對口罩進口採用快速通關，並協調國內生產口罩廠商，以供應國內使用優先。

中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）的禍首屬同一家族。疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。（編輯：楊玫寧）1090122