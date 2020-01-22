游錫堃問鼎下屆立院龍頭 卓榮泰：黨團自主

（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，只要理念相同、目標一致且對公共事務的看法能夠充分理解與互相尊重，希望與國內所有政黨保持合作。至於黨內是否已有共識由前行政院長游錫堃出面角逐下屆立院龍頭，卓榮泰說，尊重黨團自主。

卓榮泰下午出席中常會前被問到，怎麼看副總統當選人賴清德接受媒體專訪提到，希望未來與台灣民眾黨保持既合作又競爭的關係，卓榮泰做了以上表示。

他表示，這次選舉看到許多小黨有不錯的成績，這是台灣民主成熟的表現，民進黨從以往、現在到未來，希望與國內政黨保持可以合作的空間，只要理念相同、目標一致，對很多公共事務的看法也能夠充分理解與互相尊重，「我們都希望與國內所有政黨保持合作」。

被詢及立法院龍頭人選，游錫堃已分別拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘與國民黨團總召曾銘宗，是否意味黨內達成共識由游錫堃出面參選，卓榮泰說，立法院的事物，黨團有非常高的自主性，新會期開始，只要能順利選出立法院新任院長，讓立法院未來運作能夠非常順利。

卓榮泰表示，如同這屆一樣，讓國人看到有比較高的立法效率、品質與議事和諧，都是非常好的發展，尊重立法院黨團自主，選擇一位非常好的院長。（編輯：蘇龍麒）1090122