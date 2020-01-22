談新潮流 柯文哲想了就害怕

（中央社記者梁珮綺台北22日電）副總統當選人賴清德稱民進黨與民眾黨若能做到既競爭又合作，對台灣民主政治是好的。台北市長、民眾黨主席柯文哲說，「本來就是如此」，並表示新潮流很可怕，讓他想了就害怕。

賴清德上午接受寶島新聲節目專訪談到黨內派系問題，認為民進黨是草根政黨，高雄市長韓國瑜指稱新潮流系綁架總統蔡英文是選舉語言，因選舉利益講出這些話，並指新潮流已不是黨內最大派系。

賴清德也在專訪中表示，柯文哲所領導的民眾黨同屬於國內政黨，與民進黨應該是既競爭又合作關係，如果能做到既競爭又合作，對台灣民主政治是好的。

而柯文哲上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，被問到對賴清德的說詞有何看法。

柯文哲說，本來就應該是保持競爭又合作的關係，賴清德現在是副總統當選人，不可能說出「不合作，而是把你殲滅」話語，他對賴清德喊出要合作的態度是「知道了」。

不過，柯文哲也說，「賴清德哪壺不開提哪壺，他說新潮流不是民進黨最大派系，那我就很想問他，不然是哪一派最大？」並表示自己想到新潮流就很害怕，並說了數次新潮流「很可怕」、「怎麼會不可怕」。

另外，國民黨市議員王鴻薇認為，國民黨應與民眾黨合作共推立法院正副院長，對此，柯文哲說，「沒有實質意義，光民進黨就國會單獨過半，狗吠火車又沒用」。

柯文哲認為，民進黨在國會單獨過半，民眾黨拿下5席，應誠實面對在立法院「不關鍵少數」的局面。

至於外傳台北市副市長黃珊珊將加入民眾黨，柯文哲說，他叫黃珊珊不要加入，「不要在這種時候，不宜」，他說，黃珊珊現在還是具備親民黨籍，而人活在世界上，彼此信任最重要，形式不需要。

柯文哲也表示，過年若有時間，會再去拜會親民黨主席宋楚瑜。（編輯：方沛清）1090122