總統指示協助台南建設 賴清德：很高興

（中央社記者張榮祥台南22日電）副總統當選人賴清德今天在台南從中選會主委李進勇的手中接過當選證書；賴清德說，總統蔡英文指示他協助推動台南的建設，不讓他因離開台南而失去服務台南的機會，讓他很高興。

李進勇今天下午率領多名中選會委員抵達台南，在蔡英文台南市競選總部頒發副總統當選證書給賴清德，現場擠滿了支持者，高聲歡呼，分批和賴清德合影，不少人還請賴清德在夾克上簽名。

賴清德指出，要藉這個機會感謝台灣人民在這次總統和立委選舉做出重大決定，讓「英德配」贏得大選，民進黨在國會過半，也讓蔡總統帶領台灣繼續向前。

賴清德表示，副總統當選證書頒發地點在台南，就是要向市民道謝，「英德配」在台南得票率67.38%，全國最高，連民進黨在台南提名的6席立委也高票當選。

賴清德說，蔡總統到台南謝票時提到台南的建設問題，未來他可以協助台南各項建設的推動，共同為台南的發展而努力，總統的指示讓他很高興，不會讓他因離開台南，對台南未來發展就失去服務的機會。

賴清德表示，面對未來挑戰要更加努力，當選後責任更加重大，台灣未來有許多問題要克服，民進黨責無旁貸。

外傳賴清德將在台南設立辦公室，面對媒體詢問此事，賴清德笑而不答。民進黨台南市黨部主委黃先柱則說，確實有人建議在體制外設立辦公室，但還未討論。（編輯：黃世雅）1090122