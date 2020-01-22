是否延攬入閣 蘇貞昌：林右昌一定以市政優先

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）行政院長蘇貞昌今天前往基隆燈塔慰勉值勤人員，被問到是否延攬基隆市長林右昌入閣表示，相信林右昌一定以市政優先，做好市政最重要。

副總統當選人賴清德日前接受民視「新聞觀測站」專訪表示，未來包括屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、林右昌若進入內閣，國人都樂觀其成。民主進步黨培養人才是優先考慮人才，而非派系考量。

蘇貞昌下午在交通部次長王國材、林右昌等人陪同下前往基隆燈塔慰勉，被問到賴清德是否逾矩，蘇貞昌說，林右昌確實是好人才，做得很好，大家都誇讚，不只有賴清德誇讚，總統蔡英文誇讚，他也誇讚，大家都看到林右昌很努力推動市政。

蘇貞昌說，他並沒有感覺賴清德有任何失當，他也覺得人才本來就是國家社會大家培養出來，同時也是自己努力，才有機會為國家做事、為地方服務，「我們也感到很同意，也很光榮」。

至於是否延攬林右昌入閣，蘇貞昌說，林右昌目前是基隆市長，相信林右昌一定以市政優先，做好市政最重要。

此外，高雄市議員康裕成在臉書（Facebook）指出，「恭喜韓市長（高雄市長韓國瑜），罷免的錢有嘍，中央統籌分配稅款，高雄又多了9.4億元，市長打算如何使用呢？」

蘇貞昌表示，過去一年，因為國人的努力，總統蔡英文領導國家掌握各方面國際經濟情勢，所以經濟在4小龍回復到第一名，政府稅收也增加，依法都會分配給各縣市，高雄市也因此獲益，政府拚經濟，國人一起努力，稅收增加可以減稅增加福利，同時多分配給地方，這都是好事，與罷韓（韓國瑜）無關。（編輯：張銘坤）1090122