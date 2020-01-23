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武漢肺炎蔓延 美國務院資深官員盼世衛納入台灣

最新更新：2020/01/23 09:58
武漢肺炎疫情蔓延。圖為22日武漢漢口火車站附近不少人戴著口罩。（中新社提供）
武漢肺炎疫情蔓延。圖為22日武漢漢口火車站附近不少人戴著口罩。（中新社提供）

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）武漢肺炎疫情蔓延，美國國務院資深官員今天表示，美國鼓勵世界衛生組織（WHO）進一步納入台灣，而不是企圖將台灣排除於外。

防疫資訊

美國國務院資深官員針對國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）加州行程進行背景說明。由於美國境內日前也發現首例武漢肺炎確診病例，相關事件也成為媒體關注焦點。

世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎病毒命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

這名資深官員表示，包括中國與國際都對這個新型冠狀病毒發展感到擔憂，從2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以及其他許多情況都可以發現中國政府出於擔憂與困窘而反應緩慢，讓國際社會對中國內部管理有所疑慮。

但從中國這次的反應來看，這名官員認為，跡象表明中國政府了解問題的嚴重性，特別是在臨近農曆春節期間，大批人潮移動。美國已經採取行動，但仍對中國政府的資訊透明度感到擔憂。

資深官員也主動提到台灣指出，美方鼓勵世衛組織進一步將台灣納入，而不是試圖將台灣排除於外。現在是關鍵時刻，台灣已經出現2019新型冠狀病毒肺炎確診個案。考量台灣與中國的距離與互動頻繁，這是可以預期的。美方關注疫情，但也謹慎樂觀。

被問及台灣近幾年來被排除於世界衛生大會（WHA）之外，美國要如何協助台灣時，這名資深官員表示，這是個值得關注的議題。台灣曾是世衛組織的一分子，也應該繼續是世衛組織的一分子，以及時獲得公衛相關資訊。美方希望北京能理解台灣參與的好處。

至於是否會限制武漢旅客入境美國，官員表示，與武漢當局保持聯繫，也與美國駐北京大使討論並評估情勢，目前仍未有正式宣布的訊息。

總統蔡英文日前針對武漢肺炎疫情發表談話時曾表示，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊；呼籲世衛組織不應因為政治的因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。（編輯：林憬屏）1090123

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