內政便民服務 春節期間24小時不打烊

（中央社記者王承中台北23日電）內政部今天表示，春節連假期間，仍持續全天候提供1996內政服務熱線、身分證免費掛失服務、研發替代役線上報名等多項內政便民服務，24小時不打烊，陪伴大家放心迎新春。

內政部今天發布新聞稿表示，「1996內政服務熱線」春節期間仍會提供服務，民眾對內政部任何業務如有疑問或想瞭解，都可於每天上午8時至下午10時來電洽詢，將有專人接聽解答。

內政部指出，春節期間如有遺失國民身分證，除可撥打1996內政服務熱線24小時電話掛失外，也可到內政部戶政司全球資訊網（https://www.ris.gov.tw/app/portal/3013）線上辦理掛失。如尋獲國民身分證，也可於網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

如須於春節後辦理戶政相關登記，內政部表示，可於春節期間利用「網路預約戶政登記服務」（https://www.ris.gov.tw/app/portal/671），在網頁填妥個人基本資料，或以自然人憑證驗證進行預約服務，就可預約申辦相關戶政業務，以節省等候的時間。

為協助在台生活的外國人及新住民，內政部指出，移民署設有「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111」，提供免費的國語、英語、日語24小時全年無休諮詢服務，平日上班時間更提供越南、印尼、泰國、柬埔寨語諮詢服務，歡迎多加利用。（編輯：蘇龍麒）1090123