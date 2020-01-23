力拚一個月30萬份連署書 有120處罷韓灘頭堡

（中央社記者王淑芬高雄23日電）罷免市長韓國瑜的行動不受農曆春節影響，Wecare高雄發起人尹立今天指出，已有120處罷韓連署及代收點，含台灣基進北中南高黨部代收點，都將成為罷韓的灘頭堡。

罷韓案不因春節受影響，Wecare高雄今天在臉書貼文公布第2階段連署、代收點，含里長、市議員及台灣基進北中南等共120處，預計1月29日開始連署罷韓。

尹立指出，罷韓總部已經設置中，將會在28日在罷韓領銜人到中選會領表後公布總部地點，29日成立光復高雄連署總部並開始受理連署，要全力拚於2月28日收齊30萬份的連署書，接著進行資料核對、分類並造冊，要趕在3月28日，法定60天連署日到期前送件。

尹立告訴中央社記者，這股罷韓氣勢熱烈，深信可以在一個月收齊30萬份連署書，勢必會讓韓國瑜面對很強大的壓力，以加速罷免案推進。

Wecare今天公布的連署站及代收點120處，尹立說，據點持續增加中，主要是里民向里長反映要提供服務，讓不少里長主動聯繫會提供服務，Wecare將持續公告新增罷免連署點等。

光復高雄總部1月29日開張，連署書28日才會提供。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（需逾58萬票）。

台灣基進依照流程推估，罷免案最快會在5月底到6月初辦理投票。（編輯：黃世雅）1090123