Kolas深藏不露 穿套裝打桌球

（中央社記者郭建伸台北24日電）行政院發言人Kolas Yotaka平時主持行政院院會後記者會口條清晰，不過鮮少人知道她更是運動高手。她私下鍾情桌球、網球等運動，16日和政院的桌球同好會打起友誼賽，大展深藏已久的球技。

Kolas是原住民阿美族人，曾擔任過原民台主播，踏入政壇之初曾任桃園市政府原住民族行政局局長，2016年改任民進黨不分區立委；由於政壇表現亮眼，2018年被時任行政院長的賴清德延攬入閣，成為第一位原住民的行政院發言人。

外界多半對Kolas的印象是口條清楚、精通外語，不過平時與她一起出勤的行政院新聞傳播處同仁及行政院駕駛，都知到她擅長桌球；由於行政院中午有桌球同好會供職員運動排解壓力，新傳處同仁則多次邀約她一起打桌球。

16日上午，Kolas照例主持行政院院會後記者會，拗不過同事的盛情邀約，她也捲起袖子，拿起球拍陪同仁打一局；雖然Kolas身型纖細，甚至還穿著窄裙，但擊球相當有力，一發球就讓現場同仁看傻眼，甚至還開玩笑示範何謂轉拍。

歷經半小時下來，圍觀同事看得屏氣凝神，Kolas則脫下外套紮起馬尾，完全沒臉紅喘氣；結束後還笑著邀約其他人下次打球，她將全副武裝認真一戰。

Kolas自述，她小學二年級就加入桌球校隊，每天平均花5小時練球，「我們是鄉下的校隊，老師都隨便教的，可是隨便教我們就（拿下）全國冠軍。」而從小學開始，一路到研究所畢業，Kolas的桌球球齡共16年。

由於16日當天Kolas是身穿窄裙和高跟鞋打球，兩名行政院擅長桌球的職員開玩笑說，「絕不能讓發言人換球鞋」。（編輯：蘇志宗）1090124