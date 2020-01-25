法鼓山除夕撞鐘 總統：團結渡過武漢肺炎挑戰

（中央社記者葉臻新北25日電）總統蔡英文24日參與法鼓山除夕撞鐘活動，蔡總統致詞時表示，選舉結束後應該放下對立，請人民為自己、家人和台灣做好衛生管理，團結渡過這次的武漢肺炎挑戰。

法鼓山24日晚間在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘」活動，約有3000多人到場參加，場面莊嚴平和，法鼓山今年也首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，在繽紛色彩中迎向嶄新的一年。

法鼓山方丈和尚果暉法師24日晚間近12時，陪同總統蔡英文、前總統馬英九等人一起撞最後106響至108響鐘聲，以及一起揭示法鼓山年度主題「培福有福」。

果暉法師表示，今年法鼓山以「培福有福」為實踐主題，人類社會的和平相處需要和，與大自然環境的相處也需要和，人和需要用包容心、平等心、大悲心來自利利他，能夠主動奉獻、主動與人和，才是真正有福的人，同時祈願武漢肺炎事件早日平息、眾生平安。

蔡總統致詞時表示，今年非常感謝台灣人民再次託付，讓她能繼續帶領這個國家，新的一年作為總統，除了祈願風調雨順、民富國強，她也會繼續帶領執政團隊，為台灣人民的尊嚴、安全、幸福打拼。

蔡總統表示，選舉結束後應該放下對立、團結彼此，因應台灣未來的挑戰，尤其面對新型冠狀病毒的疫情，許多防疫相關的人，在除夕這天犧牲自己和家人團聚的時間加班，她也要特別謝謝這些同仁的辛勞。

蔡總統呼籲，防疫工作需要全民和政府一起努力，請人民為自己、家人和台灣做好衛生管理，團結渡過這次的武漢肺炎挑戰，最後祝福全體國人培福有福。

馬英九疑似因感冒，活動全程戴著口罩，致詞時聲音也略微沙啞，馬英九表示，祝福台灣國運昌隆，人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮。1090125

總統蔡英文（左）與前總統馬英九（右），24日參與法鼓山除夕撞鐘活動。中央社記者葉臻攝 109年1月25日

法鼓山今年除夕撞鐘首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，在繽紛色彩中迎向嶄新的一年。中央社記者葉臻攝 109年1月25日

法鼓山24日晚間在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘」活動，場面莊嚴平和。中央社記者葉臻攝 109年1月25日