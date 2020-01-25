防疫不馬虎 賴清德發福袋國安防疫先消毒

副總統當選人賴清德（前左2）25日在高雄市三鳳宮發放福袋，許多民眾一早就到三鳳宮走春祈福，並排隊領福袋。中央社記者王淑芬攝 109年1月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）為防範武漢肺炎疫情擴大，副總統當選人賴清德今天在高雄市三鳳宮發放福袋的現場也有國安人員設站為民眾的雙手噴消毒劑，防範因為近距離接觸有傳染之虞，賴清德也籲民眾做好健康管理。

今天是大年初一，不少民眾一早就到三鳳宮走春祈福，更多的人在廣場排隊等候領賴清德發放的福袋。

特別的是，不少民眾戴口罩，而隊伍前有國安人員設站為民眾的雙手噴消毒劑，以防接觸有傳染之虞。

賴清德接受聯訪時被眼尖的媒體記者發現他的嘴角長皰疹。他說前幾天感冒，身體有狀況壓力大而長帶狀皰疹。

有關武漢肺炎一直擴大的問題，賴清德表示，政府很關心疫情發展，蔡總統有指示、行政院長蘇貞昌及團隊積極做防治工作，強調傳染病防治要政府及民眾一起努力配合，呼籲民眾不要恐慌。

他說，蘇貞昌說過口罩一定夠、藥物也充足，盼大家做好健康管理、勤洗手、戴口罩並盡量避免到疫情危急的地區旅遊，相信台灣醫療水準及政府防疫經驗等，一定有能力做好防疫。

大年初一就有滿檔的拜廟走春行程，賴清德表示，蔡總統從台北出發，他從南部開始就是要親自向國人拜年，也感謝民眾於大選鼎力相助，他祝福大家平安順利。

立委李昆澤、許智傑及高雄市議員康裕成等人也陪同參香並向民眾恭賀新年。（編輯：張銘坤）1090125

為防範武漢肺炎疫情擴大，副總統當選人賴清德25日在高雄市三鳳宮發放福袋，國安人員在現場設站為民眾的雙手噴消毒劑。中央社記者王淑芬攝 109年1月25日