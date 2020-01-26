駐法代表吳志中走春拜年 與巴黎僑團同慶佳節

25日大年初一中午，駐法代表吳志中（前排中）、副代表古文劍（後排右2）在餐廳與旅法印支華人會館與會長江基民（前排右1）及400多名僑胞午餐。現場有歌唱、舞獅、財神爺表演。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 109年1月26日

（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）今天正月初一，駐法國代表吳志中、副代表古文劍及代表處人員至巴黎華埠八大傳統僑社拜年，代表總統蔡英文向旅法僑界傳達金鼠年的新年問候與祝福。

吳志中上午由旅法印支華人會館會長江基民陪同，前往法國旅法華裔互助會，巧遇到此拜年的巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo），雙方寒暄致意。接著拜會法國海南會館，欣賞精彩的舞獅表演。

中午參加旅法印支華人會館春節團拜聯歡餐會，與400多名華僑一同午餐。下午前往巴黎地區傳統僑團法國崇正總會、法國廣東會館、法國福建會館及法國番禺富善社向僑界拜年。

代表處一行人受到各會館熱烈招待，現場氣氛熱鬧歡欣。吳志中向僑領、耆宿拜年寒暄，並至廟堂上香祈福，他致詞表示蔡總統對海外僑界相當重視，特別與代表處人員在農曆大年初一至各會館拜年，感謝僑社在過去一年的支持。

吳志中說，中華民國是華人社會的民主典範，過去4年台商回流投資新台幣近7000億元（約200億歐元），失業率是30年最低，證明自由民主、經濟繁榮和社會正義可以並存。他歡迎僑領、僑胞多回國旅遊觀光，了解台灣各方面的發展。（編輯：郭中翰）1090126

駐法國代表吳志中（右2）、副代表古文劍（左2）25日正月初一僑團走春時，在旅法華裔互助會巧遇前來賀新年的巴黎市長伊達戈，雙方握手寒暄。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 109年1月26日

25日正月初一，駐法國代表吳志中（前排左1）和副代表古文劍（左3）走春，拜會旅法華裔互助會祝賀新禧，鄭輝會長（前排右1）與互助會會員迎接、交流。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 109年1月26日