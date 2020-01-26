政府防疫沒假期 總統籲民眾正常生活不要囤口罩

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天說，雖然還在年假期間，但政府防疫沒有假期；她呼籲民眾，正常生活，毋須囤積口罩，也不須過度恐慌，也請民眾若在社群媒體看到未經確認的消息，不要再轉傳。

蔡總統晚間透過臉書貼文指出，政府持續監控疫情的狀況，疾管署也定期發布資訊。她要再次呼籲國人，繼續關注配合武漢肺炎的防疫工作事項，出國返抵國門，也務必配合防疫規定，保護自己也保護家人。

她強調，掌握政府各項疫情資訊：隨時關注衛生福利部臉書及網站，就可獲知最新正確疫情資訊。大家若在群組或社群媒體看到未經確認的消息，也請不要再轉傳，避免造成不必要的恐慌。

蔡總統呼籲民眾「正常生活，不須恐慌」，她說，目前口罩與病床數皆充足，若身體健康未有異狀，請大家繼續正常生活即可，毋須囤積口罩，也不須過度恐慌。

她並提醒大家，健康自主管理，勤洗手，注意體溫：出入人多的公眾場合，記得要勤洗手，注意自己的體溫狀況，若有不適，一定要記得配戴口罩，並且撥打1922，政府會有專人協助就醫。

她說，春節期間若有訪友走春行程，也要記得嚴格遵守上述防疫工作事項，健康平安才是真平安。（編輯：鄭雪文）1090126