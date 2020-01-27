台法青年交流協會慶新年 推廣台灣海外能見度

（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）台法青年交流協會昨天中午在巴黎20區舉辦 「2020 春節午宴暨幹部就職典禮」，駐法國代表處代表吳志中偕古文劍副代表應邀到場觀禮，同賀新春。

吳志中及古文劍致詞時，肯定在座青年對台灣自由民主價值的努力及貢獻，並以目前亞洲市值最高的企業台積電為例，呼籲在座青年以身為台灣人為傲。

新上任的交流協會幹部將盡力凝聚旅法僑青及法國青年友人力量，促進台灣在法國青年之間的能見度以及在國際之間的影響力，進一步宣揚台灣的多元文化及自由民主價值。

交流協會幹部交接儀式，由吳志中及榮譽會長、僑務委員施龍將會旗、會徽及就職證書授予新任會長賴柏安，並宣布新任幹部正式就職。

吳志中並且提供ASUS筆記型電腦一台做為賀禮，古文劍代表提供台灣至今累計獲得許多獎項的第一間威士忌酒廠「金車Kavalan噶瑪蘭」的威士忌一瓶，祝賀在場青年新年快樂。

施龍也鼓勵在場年輕人，肯定台灣青年在海外推廣台灣自由民主價值。他表示，僑務委員會委員長吳新興非常支持海外僑民，台灣的未來寄與厚望於年輕人身上，希望年輕人多多支持中華民國台灣政府。

此次午宴感謝僑務委員施龍、曾金華、僑務諮詢委員黃行德、郭珮涵、僑務顧問陳忠華、僑務顧問暨交流協會顧問李河、僑務促進委員暨交流協會顧問羅強及歐來歐去旅行社特別贊助與支持。

本次活動有超過80位台法青年共襄盛舉，讓異鄉遊子遠在異鄉仍能感受到台灣的溫暖。（編輯：高照芬）1090127

台法青年交流協會26日於巴黎舉辦2020春節午宴暨幹部就職典禮。駐法代表吳志中（左）、僑務委員施龍（右）授予台法青年交流協會新任會長賴柏安（中）就職證書。（台法青年交流協會提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 109年1月27日