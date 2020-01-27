初三訪投彰雲嘉 總統：武漢肺炎政府做好準備

總統蔡英文（前右4）27日贈「德惠博濟」匾額給嘉義市大天宮，嘉義市長黃敏惠（前左4）、立委邱泰源（前左1）、李俊俋（前左2）、立委當選人王美惠（前左3）等人到場祝賀。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 109年1月27日

（中央社記者蔡智明嘉義27日電）今天年初三，總統蔡英文先後前往南投、彰化、雲林及嘉義等地香火鼎盛宮廟參拜。面對聞之色變的武漢肺炎，總統告訴鄉親，政府做好準備，大家不需恐慌，要做好自我健康管理。

蔡總統首站抵達南投縣「草屯惠德宮」，隨後前往彰化縣「鹿港天后宮」；下午則驅車前往雲林縣「北港朝天宮」、嘉義市「嘉邑大天宮」，以及嘉義縣「新港奉天宮」。

總統首站南投縣「草屯惠德宮」致詞表示，今天來到南投，就是要跟所有的南投鄉親說聲「新年快樂」，希望來年大家諸事都順利、一切健康、平順。她也利用這個機會感謝鄉親在總統大選及立委選舉的支持。

總統說，這幾天放假，大家要多多休息，希望開業後，大家一起打拚，讓台灣的經濟更好，「也讓我們把老人、小孩及弱勢照顧好，未來國家可以更好、更強」。

談及最近流行的武漢肺炎，總統告訴鄉親，政府已做好準備，防疫工作沒有打烊。大家不需恐慌，但要做好自我的健康管理，多洗手、多量體溫。希望整個防疫的過程中，大家都可以做好健康管理，保護自己及家人。

總統走訪各地廟宇參香時，除以主祭官身分上香、獻花及獻果等，祈求風調雨順、民富國強，也與鄉親親切寒暄，並發送新春福袋向在場鄉親拜年。

現場排隊領取鼠年福袋的民眾相當踴躍，人潮絡繹不絕，總統抵達時受到民眾熱情鼓掌歡迎。包括內政部長徐國勇、以及嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等都分別陪同總統出席所在縣市的走春拜年行程。（編輯：孫承武）1090127