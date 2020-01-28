朱立倫：改造一定有我 改選不必在我

（中央社台北28日電）國民黨總統立委敗選後，前黨主席朱立倫是否參選黨主席備受矚目，他今天在臉書貼文表態，「改造一定有我，改選不必在我」，透露已分別和表態參選的國民黨前副主席郝龍斌及立委江啟臣深談改革的理念，他將從外部全力協助國民黨的五大改革。

朱立倫在臉書貼文中表示，國民黨需要破釜沉舟，全面改造，才能成為台灣發展的後盾。台灣的未來繫乎於政黨政治是否能良性競爭及理性互動，國民黨身為最大的在野黨，必須扮演起「中道制衡」的角色。1月11日選舉結束當晚，他就提出「改造比改選重要」，國民黨必須大破大立，才能浴火重生。

朱立倫說，這半個月來，他與縣市長、民代、學者專家們交換意見，彙整各界的意見後，他認為國民黨的改造至少包括五大領域，包括黨務重整，組織再造；世代傳承，人才培育；台灣定位，兩岸論述；民生政策，影子內閣；對美關係，國際連結。

他說，國民黨改造工作千頭萬緒，未來國民黨主席將耗費極大的心力於黨務的改造和內部的改變，其他部分則須隨時審視國際局勢發展，結合社會民意，從外部突破，必須內外分進合擊才能成功。

原國民黨主席吳敦義為敗選辭職後，郝龍斌以及當選連任的江啟臣表態參與黨主席補選，朱立倫說，他近日和兩人深談改革的理念，兩位都表示願意承擔國民黨內改革的執行重任，大家均有「共同協力，分進合擊」打造全新國民黨的共識。

朱立倫說，他會持續秉持共同承擔的心念，以分進合擊的方式，從外部全力協助國民黨的五大改革。尤其是人才培育、台灣定位、兩岸論述，影子內閣及對美關係。

「改革之路困難險阻，改造比改選更重要，改造一定有我，改選不必在我」，朱立倫指出，國民黨創黨126年以來，一直都是在國家最關鍵的時刻，提出國家的定位與發展韜略。在瞬息萬變的國際局勢中，國民黨必須更清楚自己在台灣未來發展中的定位，並以分進合擊的方式，快速完成改革，才能幫助台灣在亞洲及國際上找到最佳發展定位及方向。

朱立倫最後也提到「武漢肺炎」，呼籲大家和政府及在第一線的醫護人員，共同協力做好防疫的工作。（編輯：趙蔚蘭）1090128